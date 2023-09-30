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經濟
國際金融

美核心PCE通脹逾兩年低 聯儲11月不加息概率近85%

【明報專訊】美國核心通脹增長放緩。美聯儲重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數，在8月按年升3.9%，較7月向上修訂至4.3%的升幅顯著回落，是2021年5月以來最低。按月計算，8月核心PCE物價指數僅升0.1%，升幅較預期低0.1個百分點，也是近3年來最低的月度升幅。

不過受汽油價格等上漲影響，整體PCE物價指數在8月按年升3.5%，是連續第2個月升幅擴大，較6月的逾兩年低位，高出0.3個百分點，不過升幅仍符合分析師預期。按月計算，整體PCE物價指數升0.4%，較預期低0.1個百分點。

美匯指數跌穿106 美債息回落

通脹升幅比預期低，芝商所的美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注美聯儲在11月會議利率按兵不動的概率接近85%。年底前加息的概率，僅略高於三成，反映市場認為利率已經見頂。美匯指數昨晚回落至106以下，美國10年期國債孳息率回落至4.5厘，由周四逼近4.7厘的15年高位回落。美股3大指數早段向上，納指升逾1%。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，相信美聯儲對PCE數據的整體方向感到滿意，但要宣布遏抑通脹取得勝利卻為時尚早。

美國8月個人支出按月增加0.4%，增長仍然穩健，不過較7月的0.9%升幅有所放緩。 經通脹調整，美國8月個人支出按月增長0.1%，較7月的0.6%升幅放緩。穩定的就業前景、工資持續增長，以及汽油價格上漲，都支撐了8月的開支增長。不過部分分析認為，隨着疫情期間的超額儲蓄逐漸枯竭，信貸變得昂貴，消費開支可能會面臨考驗。

歐核心CPI放緩 憧憬息率見頂

此外，歐元區通脹繼續降溫，9月整體消費者物價指數（CPI）按年升4.3%，是2021年10月以來最低。剔除波動較大的食品及能源價格，歐元區9月核心CPI按年升4.5%，較8月的5.3%升幅顯著回落，是去年8月以來最低，緩和了歐洲央行的加息壓力。部分分析預期，歐洲央行的利率已經見頂。

不過意大利政府本周下調了今年的經濟增長預測，並上調預算赤字目標，預計到2026年公共債務幾乎不會減少，引起市場憂慮。意大利與德國的10年期國債息差，擴大至接近兩厘，是3月以來最大。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕歐元區 美股 債息 美匯指數 加息預期 核心個人消費支出（PCE）物價指數 通脹降溫

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