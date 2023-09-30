許家印「前妻」傳離港 轉走以百億計分紅

離港前助恒大重整債務

內媒《騰訊新聞》引述消息報道，丁玉梅得悉內地有企業家因許家印被限制出境後，旋即買機票離開香港，但去向未明。在離開之前，丁玉梅一直身處香港，協助相關機構為恒大集團重整債務。

早前有報道指，許家印與丁玉梅於去年已辦理離婚事宜。據內媒《21世紀經濟報道》引述分析指，恒大集團累計900多億元人民幣分紅中，由許家印、丁玉梅分別全資控制的英屬維京群島和開曼群島的離岸公司，經中國恒大取得其中大部分分紅，並在許家印出事前後已轉移到境外。

日前傳出許家印二兒子許滕鶴被帶走受查，此前亦有多名前恒大高管受查。《觀察者網》引述內部人士稱，被查的高層主要涉及幾個業務，一是融資，例如潘大榮；二是財富，例如恒大財富總經理杜亮；三是涉及舊區改造，例如較早前已被調查的前地產集團董事長柯鵬。

《21世紀經濟報道》引述北京安劍律師事務所律師周兆成指，目前雖未知許家印干犯何罪，但若許家印因犯罪令恒大及投資者蒙受損失，料負上刑事責任及民事賠償責任。另路透社引述消息指，恒大今年初以3000萬歐元（約2.49億港元）出售一艘長達60米豪華超級遊艇Event，屬拋售非核心資產的一部分，意味海外債權人在清算程序選項將減少。