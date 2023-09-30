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經濟

港8月零售銷售324億 9個月最少

【明報專訊】香港零售市道改善動力有減弱迹象，政府最新公布今年8月零售業總銷貨價值的臨時估計為324億元，按年升13.7%，升幅較7月的16.7%及市場預期15.8%放緩。金額計不單按月減少，更是自去年11月後最低（見圖）。今年首8個月合計零售業總銷貨價值的臨時估計按年升19.3%。

期內零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.3%，臨時估計按年跌9%至24億元。扣除價格變動後，8月零售業總銷貨數量的臨時估計按年升11%；今年首8個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計上升17.3%。

人幣貶值減內地客訪港意欲

珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的零售銷售按年升幅由7月的20.9%擴大至57.2%，衣履相關消費保持逾三成多升幅，百貨公司消費則放緩至約15%；耐用消費品由升轉跌，由前7月按年升6.7%，轉跌12.7%。

大新銀行經濟研究及投資策略部認為，本港失業率已跌至疫情前歷史低位，市民收入或逐步改善，加上訪港旅客上升，對整體零售業會帶來支持。政府近日推出多項活動推動「夜經濟」及吸引旅客來港，成效有待顯現。不過整體經濟有放緩迹象，資產市場表現較疲弱，市民短期內對大額消費或會保持審慎。另內地加強推動國內消費，以及人民幣近月貶值等因素，也可能減低內地旅客訪港意欲。該行估計，今年餘下時間零售銷售表現將大致平穩，但短期內或難以重上疫情前每月平均約400億元的規模。

政府發言人表示，受惠於訪港旅客人數上升，零售業總銷貨價值在8月繼續錄得明顯的按年升幅。短期內，零售業將繼續受惠於訪港旅遊業持續復蘇，勞工市場情况改善和「香港夜繽紛」的活動。

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