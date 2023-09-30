金管局：人幣存款9625億 19個月新高

另一方面，高息環境削弱本港貸款需求，8月底本港銀行貸款總額按月下跌0.3%，年初至8月底則下跌1.7%，跌幅較首7個月擴大0.2個百分點。本港銀行同期存款總額按月升0.6%，其中港元存款上升0.4%，由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由7月底的87.8%，下跌0.7個百分點至8月底的87.1%。

8月港元廣義貨幣供應量（M2）按月上升0.3%，按年上升1.4%，經季節因素調整的港元狹義貨幣供應量（M1）下跌0.4%，按年下跌18.5%，金管局指部分反映投資相關活動。連同外幣，本港銀行整體M2按月上升0.4，按年則升2.8%。

政府放寬按揭 8月轉按急增87%

金管局同日公布8月住宅按揭統計數據，新批出按揭貸款額按月增加26.9%至356億元，創47個月新高，扭轉7月按月下跌18.7%趨勢，主要受轉按貸款按月增加86.9%至166億元所帶動，而涉及一手交易按揭貸款，按月減少19.8%至47億元，二手交易按揭貸款增加7.6%至144億元。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，銀行早前提高按揭回贈，政府亦在7月放寬按揭成數限額，帶動8月份轉按明顯優於大巿，不過隨着9月銀行陸續上調新做按息及縮減回贈，令轉按誘因大減，預期新批轉按將於第三季上升後，再於第四季顯著回落。

此外，8月新申請貸款個案按月增6.6%至8617宗，新取用按揭貸款額按月減20.5%至209億元，未償還按揭貸款總額按月增0.2%至18,544億元。信貸質素方面，按揭貸款拖欠比率維持於0.07%，經重組貸款比率維持於接近0%。