灝景灣兩房700萬沽 重返7年前水平

第一城兩房連天台戶500萬易手

美聯區域聯席董事黃錦瀚指，新界指標屋苑沙田第一城，連續兩日錄得連天台戶成交，屋苑本月至今累錄12宗成交，較上月全月10宗多兩宗或20%。沙田第一城最新成交為20座頂層連天台戶，實用327方呎，天台面積約210方呎，兩房間隔，獲同區分支家庭客以500萬元承接，實呎15,291元。原業主2011年4月約255萬元購入，帳面獲利約245萬元或96%。

擎天4房3650萬沽 同類兩月貶一成

另外，資料顯示，九龍站擎天半島1座中層D室，實用1344方呎，4房2套連工人套房間隔，享部分海景， 日前以3650萬元易手，實呎27,158元。原業主2014年3060萬元購入，持貨約9年，帳面升590萬元或19%。翻查紀錄，屋苑1座中層D室，較是次成交單位低數層，7月曾以4100萬元易手，反映同類物業約2個月做價下跌約450萬元或11%。