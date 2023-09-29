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經濟

香港地產

港鐵租元朗朗壹廣場 8層樓面涉近14萬呎

【明報專訊】政府近年積極發展新界北，港鐵（0066）於區內亦有多項鐵路發展計劃，包括新界北環線等，該公司最新以月租約245萬元，租用信和集團旗下元朗康業街全新商廈、朗壹廣場（ONE NORTH）2座8層樓面，涉及約13.6萬方呎樓面，料為該廈最大租戶，而6年租約期內，估計總租金開支1.76億元。

資料顯示，港鐵最新租用的朗壹廣場2座，包括3、5、6、7、8、11、15及16樓，以每層樓面約1.7萬方呎計，共涉約13.6萬方呎樓面，以該項目兩座、每座12層寫字樓共約44.5萬方呎樓面計，港鐵租用樓面就超過項目三分之一，料為項目最大租戶。

租約期6年 估計總租金涉1.76億

信和集團早前以呎租約20元起招租上述項目，市場估計，今次港鐵呎租約18元水平，折合月租約245萬元。資料顯示，港鐵租約為期6年，以此推算，期內總租金開支約1.76億元。市場人士估計，港鐵租用上述樓面，相信是方便配合日後在新界北一帶發展。就上述租務，本報昨向信和及港鐵查詢，惟暫未獲回覆。

瑰麗酒店租亞洲貨櫃物流中心

此外，葵涌貨櫃碼頭亞洲貨櫃物流中心（ATL Logistics Centre） 2期7樓部分單位，面積約6545方呎，早前以月租91,630元租出，呎租約14元，租客為瑰麗酒店（香港）有限公司（Rosewood Hotel（Hong Kong） Limited），租約為期3年，由下月中至2026年10月中。

鐵路大廈低層全層逾億元易手

另一方面，市場消息稱，尖沙嘴鐵路大廈低層全層，面積約10,880方呎，據悉最新以約1.04億元售出，呎價約9559元，原業主於2011年以約7968萬元購入，現帳面獲利2432萬元，賺幅約三成。

資料顯示，同廈對上一宗全層成交，於2021年底錄得，當時高層全層以1.5億元成交，呎價約1.37億元，屬近年高位，現成交呎價較不足兩年前低約三成。

相關字詞﹕鐵路大廈 瑰麗酒店 亞洲貨櫃物流中心 信和集團 朗壹廣場 港鐵

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