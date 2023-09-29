新地推「夜行賞」送逾萬套消費券

新地執行董事郭基泓表示，集團全力支持政府「搞活」夜間經濟，集團希望透過是次「新地夜行賞」，帶動更多市民晚上外出消費，感受香港晚上的活力和魅力，一同慶祝國慶及中秋節假期。除了派發消費券外，新地各商場亦推出多項優惠及推廣活動，包括晚上泊車優惠、以優惠價換領電影戲票、市集、表演、美酒佳餚試食、晚間音樂會等。

免費派發餐飲消費券的12個新地商場包括觀塘apm、新蒲崗Mikiki、旺角MOKO新世紀廣場、沙田新城市廣場、將軍澳東港城、葵芳新都會廣場、上水新都廣場、大埔超級城、屯門Vcity、元朗形點、元朗廣場、上水廣場。

啟德AIRSIDE昨試業 九成出租率

另繼沙田大圍圍方於今年7月試業後，另一大型商場、位於港鐵啟德站上蓋的AIRSIDE亦於昨日起試業。南豐香港地產處執行董事許謙讓表示，AIRSIDE商場出租率約九成，當中七成商戶昨日營業，餘下商戶將下月陸續開業，集團首階段將斥資逾千萬元推廣。

他又稱，集團配合政府推動夜經濟，AIRSIDE商場營業時間至晚上10時，部分商戶亦配合，同時亦因應十．一黃金周，商場設中港巴士及穿梭巴士前往郵輪碼頭，接待遊客前往商場。

至於AIRSIDE寫字樓部分，許謙讓表示，目前出租率約四成，平均呎租近50元，現有兩客戶正洽租，若落實承租，出租率將增至近五成。他又稱，項目總投資額320億元，預計每年租金收入逾億元，明年中起租金料有望回升。

此外，對於財政司長陳茂波日前轉口風「減辣」，許謙讓表示，現時樓市淡靜，樂見政府檢視辣招，建議政府可考慮放寬從價印花稅，以及買家印花稅。若政府落實減辣，推逐步推售旗下新盤貨尾，如將軍澳日出康城LP10及南區深水灣徑8號等。