報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
經濟
2023年9月29日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
吳天海：9月零售例淡 來季望改善 撐推夜經濟 須設法吸旅客來港谷市民消費
港遲通關 貨櫃中轉生意被星搶走
料樓市減辣利交投 強調非靈丹妙藥
理財通優化 擴投資範圍納入券商
融創兌付10筆境內債 涉資3.8億
綠債認購人數減16萬 32萬人入飛涉302億
東軟首日瀉43% 8個月來最差新股
沙特企業可申港第二上市 沙特阿美符資格
美團主席基金沽貨 急挫3% 騰訊失守300元 港股10個月新低
北水今起缺席 大市料淡靜
人幣國際支付比例3.47%新高
美油庫存減 油價一年新高 恐推高通脹 美10年債息見16年高位
蘋果分析師：Apple Car失能見度
美光科技預告本季續見紅
張兆聰：大巿續疲 福耀趁美工潮低吸
美元定存高息精選
植耀輝：魯大師列「永不考慮」股份
葉創成：買新地 如投香港前景信心一票
技術取勝：龍源電力挑戰7元關口
盧駿匡：策略運用得宜 淡市也可跑贏
「姜濤」辭職惹虛驚 原來撞名
劉思明：油價美匯齊飈 港股難獨善其身
周顯：科技股亂吹才炒得起
譚新強：加拿大與印度相爭 可惜中國未能漁人得利
湯文亮：不做中 不做保 不要介紹裝修佬
紐約空置單位減 買家信心恢復
啟德海灣1期最快下月推 涉逾千伙 憧憬政府減辣 項目去年7月已批預售
東涌東站1期招意向 最高估值31億
新地推「夜行賞」送逾萬套消費券
港鐵租元朗朗壹廣場 8層樓面涉近14萬呎
灝景灣兩房700萬沽 重返7年前水平
技術取勝：龍源電力挑戰7元關口
【明報專訊】美團或下探103.5元（圖）
上 / 下一篇新聞
吳天海：9月零售例淡 來季望改善 撐推夜經濟 須設法吸旅客來港谷市民消費
港遲通關 貨櫃中轉生意被星搶走
料樓市減辣利交投 強調非靈丹妙藥
理財通優化 擴投資範圍納入券商
融創兌付10筆境內債 涉資3.8億
綠債認購人數減16萬 32萬人入飛涉302億
東軟首日瀉43% 8個月來最差新股
沙特企業可申港第二上市 沙特阿美符資格
美團主席基金沽貨 急挫3% 騰訊失守300元 港股10個月新低
北水今起缺席 大市料淡靜
人幣國際支付比例3.47%新高
美油庫存減 油價一年新高 恐推高通脹 美10年債息見16年高位
蘋果分析師：Apple Car失能見度
美光科技預告本季續見紅
張兆聰：大巿續疲 福耀趁美工潮低吸
美元定存高息精選
植耀輝：魯大師列「永不考慮」股份
葉創成：買新地 如投香港前景信心一票
技術取勝：龍源電力挑戰7元關口
盧駿匡：策略運用得宜 淡市也可跑贏
「姜濤」辭職惹虛驚 原來撞名
劉思明：油價美匯齊飈 港股難獨善其身
周顯：科技股亂吹才炒得起
譚新強：加拿大與印度相爭 可惜中國未能漁人得利
湯文亮：不做中 不做保 不要介紹裝修佬
紐約空置單位減 買家信心恢復
啟德海灣1期最快下月推 涉逾千伙 憧憬政府減辣 項目去年7月已批預售
東涌東站1期招意向 最高估值31億
新地推「夜行賞」送逾萬套消費券
港鐵租元朗朗壹廣場 8層樓面涉近14萬呎
灝景灣兩房700萬沽 重返7年前水平
吳天海：9月零售例淡 來季望改善 撐推夜經濟 須設法吸旅客來港谷市民消費
港遲通關 貨櫃中轉生意被星搶走
料樓市減辣利交投 強調非靈丹妙藥
理財通優化 擴投資範圍納入券商
融創兌付10筆境內債 涉資3.8億
綠債認購人數減16萬 32萬人入飛涉302億
東軟首日瀉43% 8個月來最差新股
沙特企業可申港第二上市 沙特阿美符資格
美團主席基金沽貨 急挫3% 騰訊失守300元 港股10個月新低
北水今起缺席 大市料淡靜
人幣國際支付比例3.47%新高
美油庫存減 油價一年新高 恐推高通脹 美10年債息見16年高位
蘋果分析師：Apple Car失能見度
美光科技預告本季續見紅
張兆聰：大巿續疲 福耀趁美工潮低吸
美元定存高息精選
植耀輝：魯大師列「永不考慮」股份
葉創成：買新地 如投香港前景信心一票
盧駿匡：策略運用得宜 淡市也可跑贏
「姜濤」辭職惹虛驚 原來撞名
劉思明：油價美匯齊飈 港股難獨善其身
周顯：科技股亂吹才炒得起
譚新強：加拿大與印度相爭 可惜中國未能漁人得利
湯文亮：不做中 不做保 不要介紹裝修佬
紐約空置單位減 買家信心恢復
啟德海灣1期最快下月推 涉逾千伙 憧憬政府減辣 項目去年7月已批預售
東涌東站1期招意向 最高估值31億
新地推「夜行賞」送逾萬套消費券
港鐵租元朗朗壹廣場 8層樓面涉近14萬呎
灝景灣兩房700萬沽 重返7年前水平
prev
next