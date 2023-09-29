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經濟
葉創成 創富倉

投資策略

葉創成：買新地 如投香港前景信心一票

【明報專訊】 《Money Monday》第416期（9月18日出版）封面故事專訪匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲，當中的一篇題為「港龍頭地產股估值吸引 可低吸」的副稿提及，新地（0016）本月7日公布業績遜預期後股價曾急跌，而《明報》投資及地產版資深主編陸振球本月11日在專欄發表題為「新地股息率扯高至逾6厘 多年未見」的文章，建議讀者可考慮低吸新地，而巧合的是，新地大股東郭氏家族本月12日開始便多次申報增持新地。筆者相信上司陸振球、匯豐范卓雲及新地郭氏家族的眼光，昨日亦以80.55元買入新地作長線投資。

本周三在《明報》「編輯室手記」見報、題為「樓市跌勢加快 救市料陸續有來」的文章亦提到，筆者在2015年加入《明報》以來，有幸在上司陸振球的指導及監工下，撰寫逢周四見報的「名人樓市論壇」專訪地產界人士，由對地產新聞報道及分析一竅不通變為略懂一二。其實筆者對本港樓市認識加深，在投資上亦屬事半功倍，過去8年買賣地產股回報不錯，其中賺錢最多的便是新地，詳情去年已在本欄與讀者分享。

新地市帳率0.388倍 貼近5年低位

當然，作為投資版記者，最重要不是自己賺錢，而是幫助讀者賺錢，上司陸振球便對筆者說過「文章千古事」，過去8年我們也是抱着此心態一起工作，由《Money Monday》封面故事及「名人樓市論壇」都是為讀者而寫、希望為讀者帶來價值。當中，在陸總指導下，筆者一直努力在《Money Monday》封面故事專訪具分量的專家，希望為讀者帶來及時、有啟發性及不偏不倚的投資資訊及分析，幸運地也得到投資界及讀者不錯的評價。由於這些報道都是為讀者而寫，見報後我們最關心的便是報道的網上瀏覽量，若瀏覽量理想的話，我們還會在即時通訊軟件上相互通告。總括而言，能夠與通曉世事、口才文采兼備、亦師亦友的陸總共事，是筆者逾20年記者生涯其中一件賞心樂事。

說回新地，以昨收報80.55元計，市帳率僅0.388倍，貼近2018年以來最低位。筆者之前在本欄也分享過，買新地便是對本港前景投信心一票；雖然隨着2018年以來中美角力升溫，本港經濟、股市及樓市過去5年均面對不少挑戰，但筆者認為特首李家超去年7月上任以來在招商、引資、搶人才、拚經濟上做了不少實事，因此住宅租金今年以來已回升，若房屋及土地政策調整得宜，樓價亦可望回穩，屆時新地股價回升可期。

[葉創成 創富倉]

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