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經濟
國際金融

蘋果分析師：Apple Car失能見度

【明報專訊】有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤在社交平台X發帖稱，蘋果的Apple Car開發「目前看來已失去任何能見度」，蘋果若不透過收購車企進入汽車市場，Apple Car恐未能在數年內量產。

此前消息稱，蘋果計劃在2025年測試Apple Car，目標在2026年上市，但鑑於今年以來與Apple Car相關的消息愈來愈少，計劃不大可能如期完成。

若不購車企 恐數年難量產

彭博社著名「蘋果觀察家」Mark Gurman去年底已表示，蘋果已大幅縮減Apple Car項目，不再計劃發布全自動駕駛汽車。

此外，《金融時報》引述知情人士稱，人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT的開發商OpenAI，與蘋果前首席設計師艾夫（Jony Ive）及軟銀集團創辦人孫正義，商討打造一款「人工智能版iPhone」，並有意為此建立合資企業，軟銀將為此提供逾10億美元資金。

知情人士透露，OpenAI行政總裁Sam Altman與艾夫正商討以OpenAI技術為中心，研發第一款消費者產品，目標是帶來更自然的AI互動體驗。1992年加入蘋果的艾夫，將簡約設計風格引入iMac、iPod、iPhone、iPad及Apple Watch等，使成為蘋果產品的特色。暫未知該款AI設備的具體形式。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕艾夫（Jony Ive） 孫正義 人工智能（AI） 郭明錤

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