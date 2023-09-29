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經濟
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美油庫存減 油價一年新高 恐推高通脹 美10年債息見16年高位

【明報專訊】美國能源信息署（EIA） 的數據顯示，美國俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存，在9月第4周降至2200萬桶，在維持油庫運作的最低水平徘徊，推動國際油價升至逾一年高位。紐約期油昨曾升穿每桶95美元，創去年8月以來高位，昨晚回落至每桶93美元以下。布蘭特期油昨曾升穿每桶97美元，是去年11月以來高位。

油價高企，恐推高美國通脹。美國10年期國債孳息率昨升穿4.68厘，刷新2007年以來高位。美股3大指數早段窄幅上落。美匯指數繼續在106以上徘徊，日圓兌每美元曾跌至149.63。有「日圓先生」之稱的日本財務省前官員榊原英資指出，若日圓兌每美元跌穿150，日本政府可能會再次介入匯市，因為官員可能會擔心日圓觸及155低位。

日圓先生：若跌穿150 政府或入市

道明證券（TD Securities）全球大宗商品策略主管Bart Melek表示，最近的油價走勢似乎由庫欣的庫存數據所驅動，該庫存已跌至去年7月以來低位。倘庫存跌穿所謂的「吸油線」，要從庫存抽取原油將變得困難和昂貴，而原油的品質也可能受到沉澱物等影響。Melek指出，今季油市供應已出現明顯的短缺情况，若油組與盟友（OPEC+）的原油供應維持緊張，今年餘下時間的油價將保持高位。

俄羅斯昨表示尚未與OPEC+商討增供應，以彌補俄羅斯汽油、柴油出口禁令造成的供應緊張。油組（OPEC）領袖沙特阿拉伯本月初宣布將每天自願減產100萬桶的措施延長至今年底，使沙特每天原油產量降至不足900萬桶。OPEC+的俄羅斯亦承諾在今年底前繼續將每天出口量減少30萬桶。兩國持續減少供應之際，油市迅速收緊，令美國原油庫存跌幅超出預期。

油組本月早前預期，第四季原油供應缺口將達到每天300萬桶。由於美國及中國的需求具有韌性，很多市場人士預期布油價格可漲至每桶100美元。高盛已將未來12個月的布蘭特油價預測，由每桶93美元上調至100美元。

沙特俄羅斯石油收入大增

油價上升，令沙特和俄羅斯的石油收入大增。《華爾街日報》指出，無論從經濟或政治上來看，減產都是冒險的策略，但似乎已見成效。根據諮詢公司Energy Aspects的計算，油價上漲已完全彌補銷量下降對兩國的影響。據Energy Aspects的分析，沙特在7至9月的石油收入，可能較4至6月每天增加近3000萬美元，相當於在一季內增加了26億美元收入。此外，俄羅斯的季度石油收入可能增加約28億美元。

一些市場觀察人士指出，這些成功可能促使OPEC+對全球供應施加更多限制。Trafigura首席經濟學家Saad Rahim指出，OPEC+在很大程度上處於主導地位，未來還會施加更多限制。不過也有市場人士認為，油價漲至3位數並不符合油組的利益，因為長期需求可能會受到破壞，令油組有可能在年底宣布減產措施完成。

有部分分析認為，美煉油廠快到維修季節，可能會阻止庫存進一步下滑。貿易商期望庫存在10月停止下降，並可能開始增加，具體將取決於出口狀况。

（綜合報道）

[國際金融]

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