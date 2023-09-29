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經濟

美團主席基金沽貨 急挫3% 騰訊失守300元 港股10個月新低

【明報專訊】美匯強、拆息升拖累港股中秋國慶長假前續軟，恒指於期指結算日繼續尋底，全日挫238點，收報17,373點，再創10個月以來新低，大市成交金額801億元。三大指數中以恒生科技指數最弱，挫近1.5%，騰訊（0700）跌穿300元大關，美團（3690）主席王興慈善基金減持2.4萬股，股價急挫近3.5%，成交更激增至逾50億元。

隔晚美股喘穩，但10年期債息率升穿4.6厘，加上美匯創10個月高位，港元拆息亦抽高，隔夜拆息升穿5.8厘，創至少逾17年新高，恒生指數低開24點後曾倒升，惟之後逐步向下，最多下挫259點，低見17,352點，全日跌238點；國企指數失守6000點關口，跌79點，收報5990點；科指跌55點，收報3778點。

隔夜拆息升穿5.8厘 逾17年高

北水連續第四日淨流入，昨淨入金額增至41.3億元，4個交易日累計淨入近140億元。北水昨趁科技股下跌買貨，騰訊及美團分別獲2.27億元及6.1億元淨入，快手（1024）有1.87億元北水淨入；惟北水支持亦阻不了科網股下跌，騰訊再次失守300元，一度跌至296.4元的年內低位，收報297.4元，跌1.5%；美團主席王興慈善基金減持僅套現300萬元，股價卻跌3.5%，成交金額50.1億元，較騰訊更多，阿里巴巴（9988）跌1.8%，京東（9618）跌逾2%。

黃金周前夕 濠賭股反受壓

內地「十一」國慶黃金周將至，但濠賭股受壓，銀河娛樂（0027）四連跌，昨再插5.7%，連同下跌4.8%的金沙（1928），雙雙成為跌幅最大的兩隻藍籌股。

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股再創年內新低，大市成交僅逾800億元，顯示資金入市積極性仍弱，估計後市仍有下跌空間，在缺乏北水的流動性支持下，下周港股的承接力將進一步轉弱。

明報記者

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