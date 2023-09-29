綠債認購人數減16萬 32萬人入飛涉302億

明報記者 歐陽偉昉

政府發言人表示，預計發行額將由目標150億元最終提高至上限200億元。今年認購超額0.51倍，低於去年的0.63倍，連同iBond計算僅高於2011年的0.32倍。以上數據為配售機構的初步數據，有待進一步核實，最終數字可能會有所調整。

超額0.51倍 料每人穩獲6手

綠債認購反應在證券行較為冷淡，富途證券表示是次綠債認購反應不及去年，但平台上不少客戶都有興趣將投資組合從股票延伸至綠債。相對而言，多間銀行表示今年反應較去年為佳，中銀（2388）和渣打表示認購金額超過去年，客均認購金額按年增加逾三成，匯豐則指今年客均認購金額按年增加25%。

另外，工銀亞洲表示今年整體認購情况與去年相若，當中每人平均認購手數較去年增加超過20%，最高認購160手；信銀國際則指今年綠債認購人數較去年輕微上升，該行總認購金額上升逾三成，最高認購金額為100萬元，平均認購金額為10萬元。

銀行高息定存銀債吸走資金

市場原本預期綠債有助投資者在未來3年鎖定高息，認購反應將較去年為佳。駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，銀行為3個月定期存款提供4厘以上息率一段時間，雖然定存期限不及綠債，但部分資金尚未到期仍鎖定在定存，客戶也不想再額外投放在鎖定資金的產品。另外，政府8月發行保底利率高達5厘的銀色債券，最終發行額達550億元，亦影響綠債認購反應。

綠債配發結果計劃於下月6日公布，11日在港交所（0388）上市。去年綠債首日收市低於發行價，熊麗萍認為雖然今年認購較弱，但對首日掛牌表現影響不大，綠債給予4.75厘保底息率，債價難跌至低位吸引買家，市况波動下認購者亦多傾向持有收息，預期成交不會太多，她亦建議投資者可持有綠債至到期。

中銀香港個人數字金融產品部助理總經理兼基金及債券業務處主管梁美怡亦表示，由於今次的綠色零售債券可鎖定3年保證回報，相信客戶會長期持有綠債作收息之用。