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經濟

融創兌付10筆境內債 涉資3.8億

【明報專訊】近日境外重組方案正式通過的融創中國（1918）昨日公布，內地主要子公司融創房地產集團對10筆境內債券安排現金支付及小額兌付，總金額約為3.8億元。據了解，兌付資金27日也已打到中證登帳戶。

境內債成功展期 境外債通過債轉股

在去年年底，融創境內債整體展期成功，共涉及10筆存續的公司債券及供應鏈ABS ，總金額160億元，加權平均展期期限3.51年。依據展期方案，融創需要在今年3月31日、9月30日安排現金支付和小額支付，而融創均已兌付完成。在本月18日融創的境外債重組方案獲批，公司將通過債轉股消減債務總額合計將超過45億美元。

另一方面，大連萬達集團一直尋求珠海萬達商業管理集團於港進行首次公開募股（IPO）一事，據彭博引述知情人士透露，大連萬達最近向投資者透露，珠海萬達可能於明年IPO，集團原預期IPO可於今年底完成，更曾向投資者承諾，若未能如期完成今年底前IPO，將支付300億元人民幣的回購款。

萬達：珠海萬達或明年IPO

報道又指，大連萬達正就此與投資者展開磋商，若珠海萬達商業管理集團的上市前投資人同意免除還款要求，萬達考慮向投資人提供補償，提案亦令萬達不必向上市前投資者支付約300億元人民幣的股權回購款。知情人士表示，若獲得監管部門批准且市場條件有利，珠海萬達今年仍有可能上市。

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