明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港遲通關 貨櫃中轉生意被星搶走

【明報專訊】香港貨櫃碼頭漸趨式微，同時兼任九龍倉（0004）主席吳天海指，香港貨櫃碼頭在疫情期間，因檢疫問題導致不少船公司更改航線至新加坡，搶走了香港原先貨櫃中轉的生意。他強調新加坡比港早對外通關的一年多時間非常重要。

九倉旗下的現代貨箱是本港第二大貨櫃碼頭經營商，並在深圳的蛇口港及大鏟灣碼頭持有股份。對於吸引已轉移至新加坡的船東回流香港，吳天海坦言並不容易，「船公司的船期航線不是朝令夕改的。」他並指公司正努力尋求不同方式嘗試吸引他們回來，惟暫未見成功。其中原因是航運業去年開始陷入低潮，運費大幅下跌，船公司覺得現時未是時間考慮回流。被問公司曾否減價以作吸引，他指相關收費價錢因應市場調整，且相比10年前價錢已便宜不少，當中還未計及通脹。

香港碼頭無地搞無人駕駛系統

吳天海表示，今年首8個月內地沿海三大貨區的貨量個別發展，華東按年相若，華南跌高單位數，華北則有增長。他解釋指，因為部分在廣東以玩具、成衣等低端製品的工廠搬至東南亞，而且新興行業大多在華東或近華北地區發展，故當區可保持貨量。華南區，香港甚至「輸蝕」深圳、南沙，主要由於要「過多一條橋」而影響運輸時間。他指，若干年前深圳航班網絡未夠成熟，趕期的話便把貨櫃運至香港，因香港船期較密，但現在深圳船期愈來愈密，削弱了香港優勢，不少歐美航線已改從深圳出發，不經香港。不過，他表示香港較深圳仍有一處優勢，就是海關效率高。

至於香港貨櫃碼頭的貨源，他指由貨櫃車運送來港的貨櫃比例趨減，「10年來已有此變化，加上疫情加快速度。」由跨境貨櫃車運來佔港貨櫃碼頭貨量比例由2010年35%減至2022年20%以下。

最近有業界指香港貨櫃碼頭多年沒投資，吳天海指香港已有大量過剩容量，碼頭營運商有因船型增大投資相關機械，唯一投資不足是碼頭自動化系統，例如無人駕駛。不過，他坦言該話題涉及就業職位等社會問題，較為敏感；同時若以無人駕駛系統運作規模而言，現時碼頭與岸線比例並不足夠，「但葵涌地有限沒地方去，又填不到出去」。

（解構香港經濟）

相關字詞﹕南沙 深圳 九龍倉 貨櫃碼頭 吳天海

上 / 下一篇新聞

吳天海：9月零售例淡 來季望改善 撐推夜經濟 須設法吸旅客來港谷市民消費
吳天海：9月零售例淡 來季望改善 撐推夜經濟 須設法吸旅客來港谷市民消費
料樓市減辣利交投 強調非靈丹妙藥
料樓市減辣利交投 強調非靈丹妙藥
理財通優化 擴投資範圍納入券商
理財通優化 擴投資範圍納入券商
融創兌付10筆境內債 涉資3.8億
融創兌付10筆境內債 涉資3.8億
綠債認購人數減16萬 32萬人入飛涉302億
綠債認購人數減16萬 32萬人入飛涉302億
東軟首日瀉43% 8個月來最差新股
東軟首日瀉43% 8個月來最差新股
沙特企業可申港第二上市 沙特阿美符資格
沙特企業可申港第二上市 沙特阿美符資格
美團主席基金沽貨 急挫3% 騰訊失守300元 港股10個月新低
美團主席基金沽貨 急挫3% 騰訊失守300元 港股10個月新低
北水今起缺席 大市料淡靜
北水今起缺席 大市料淡靜
人幣國際支付比例3.47%新高
人幣國際支付比例3.47%新高
美油庫存減 油價一年新高 恐推高通脹 美10年債息見16年高位
美油庫存減 油價一年新高 恐推高通脹 美10年債息見16年高位
蘋果分析師：Apple Car失能見度
蘋果分析師：Apple Car失能見度
美光科技預告本季續見紅
美光科技預告本季續見紅
張兆聰：大巿續疲 福耀趁美工潮低吸
張兆聰：大巿續疲 福耀趁美工潮低吸
美元定存高息精選
美元定存高息精選
植耀輝：魯大師列「永不考慮」股份
植耀輝：魯大師列「永不考慮」股份
葉創成：買新地 如投香港前景信心一票
葉創成：買新地 如投香港前景信心一票
技術取勝：龍源電力挑戰7元關口
技術取勝：龍源電力挑戰7元關口
盧駿匡：策略運用得宜 淡市也可跑贏
盧駿匡：策略運用得宜 淡市也可跑贏
「姜濤」辭職惹虛驚 原來撞名
「姜濤」辭職惹虛驚 原來撞名
劉思明：油價美匯齊飈 港股難獨善其身
劉思明：油價美匯齊飈 港股難獨善其身
周顯：科技股亂吹才炒得起
周顯：科技股亂吹才炒得起
譚新強：加拿大與印度相爭 可惜中國未能漁人得利
譚新強：加拿大與印度相爭 可惜中國未能漁人得利
湯文亮：不做中 不做保 不要介紹裝修佬
湯文亮：不做中 不做保 不要介紹裝修佬
紐約空置單位減 買家信心恢復
紐約空置單位減 買家信心恢復
啟德海灣1期最快下月推 涉逾千伙 憧憬政府減辣 項目去年7月已批預售
啟德海灣1期最快下月推 涉逾千伙 憧憬政府減辣 項目去年7月已批預售
東涌東站1期招意向 最高估值31億
東涌東站1期招意向 最高估值31億
新地推「夜行賞」送逾萬套消費券
新地推「夜行賞」送逾萬套消費券
港鐵租元朗朗壹廣場 8層樓面涉近14萬呎
港鐵租元朗朗壹廣場 8層樓面涉近14萬呎
灝景灣兩房700萬沽 重返7年前水平
灝景灣兩房700萬沽 重返7年前水平