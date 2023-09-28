周顯：港日應對地產熊巿大不同

在日本，從1991年至今天，樓價的大趨勢已下跌了22年，然而，日本人卻熱愛買新樓，不喜歡住舊樓，因此，發展商興建新樓，還有一定的銷量。

在我們的眼裏，日本人喜歡乾淨，愛住新樓，也是理所當然。不過，這其中還有其他的原因，就是在這些年來，日本政府對於樓宇結構的法例要求，也在不停的提升，因此可以說，愈是新的樓宇，愈是堅固。就是我們這些無知人民，去日本旅遊，也會發覺和目睹，在這十幾二十年間，其樓宇的質素高出了很多。

此所以我們也可以看見，三十年前的東京、大阪舊樓，價格極低，因此吸引到不少香港人購買。但要知道，日本是地震頻發地區，所以他們對於樓宇的堅固程度有着偏愛，也是非常合理。

大家都是遇上樓市熊市，香港政府的處理手法，是減低標準，讓發展商減低成本；日本政府則是提高標準，令到買家更願意購買新樓。兩者誰高誰低，誰更為人民着想，一目瞭然。

[周顯 投資二三事]