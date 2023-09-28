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經濟
2023年9月28日星期四
股市最前線
紅山洋房叫價6700萬 帳面已蝕四成 去年中9600萬放盤 月初黑雨後劈價三成
港府指屋苑70幢洋房 初步懷疑有僭建
上月私宅租金創逾3年半新高
恒地擬修改必嘉坊圖則 增大單位數量
龍豐藥房每月逾百萬 租旺角家樂坊巨舖
愛海頌兩房業主損手近兩成
FINI平台11月啟用 新股掛牌T+2 減孖展認購新股利息支出 系統有效識別重複認購
高盛料減股票印花稅 維持港交所「確信買入」
3新股今掛牌 中旭未來上限定價
恒指升144點 成交回落至759億
陳心穎辭任平保聯席CEO
彭博：海通證券擬私有化海通國際
人行貨幣委會：促進物價低位回升 反映抗通縮風險取態更進取
8月全國工業企業利潤按年升逾17%
貿發局下調全年出口預測 料最多跌9%
WeLab：目標2032年亞洲用戶5億
盛京銀行售資產包涉1760億人幣
OpenAI擬售舊股 估值達7020億 成僅次字節跳動及SpaceX獨角獸
FTC伙17州檢察長 起訴亞馬遜
美原油庫存跌幅超預期 國際油價午夜前升3%
張兆聰：醫藥股強勢 藥明康德逢低吸
港元定存高息精選
技術取勝：友邦料66至68元沽壓大
盒馬出動「23條」運大閘蟹
「女股神」劉央：肯定今年港股未見底
劉思明：防撤辣憧憬兌現樓巿沒起色 地產股勿太樂觀
周顯：港日應對地產熊巿大不同
湯文亮：長客冇闊客 闊客冇長客
晉達John Stopford：美樓市轉弱 聯儲局或年半減息4厘
受累高息 英樓價下滑
港元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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