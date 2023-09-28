明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

OpenAI擬售舊股 估值達7020億 成僅次字節跳動及SpaceX獨角獸

【明報專訊】《華爾街日報》引述知情人士稱，人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT的開發商OpenAI與投資者商討出售股份，允許員工出售現有股票，而不是發行新股籌集資金。倘若完成出售，OpenAI的估值最高可達900億美元（約7020億港元），較今年4月的290億美元估值高出兩倍以上，僅次於TikTok母企字節跳動及全球首富馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX，成為全球估值最高的獨角獸（估值超過10億美元的未上市初創企業）之一。

知情人士稱，OpenAI的目標，是向矽谷投資者出售價值數億美元的現有股份，不過交易條款仍可能有變。過去，紅杉資本（Sequoia Capital）、Khosla Ventures等風投公司曾通過公開收購（tender offer）的方式購入OpenAI的股份，不過OpenAI大部分外部融資來自微軟（美：MSFT），後者目前持有OpenAI的49%股份。

擬向矽谷投資者售數億美元股份

這意味OpenAI的售股交易，將為微軟帶來巨大的帳面利潤。據稱，微軟今年1月向OpenAI投入數十億美元資金，作為訓練先進AI模型成本。當時OpenAI的估值，仍不足300億美元。

不過，OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）曾表明，不打算讓OpenAI公開上市，又或出售給單一買家。知情人士稱，OpenAI希望微軟只持有少數股權，這意味即使微軟在OpenAI的融資活動再購入股票，其持股比例也不能超過50%。

知情人士說，OpenAI已引起孫正義旗下軟銀集團（日：9984）等投資巨頭的興趣，可能會在OpenAI出售新股時參投，而這將獨立於目前進行的員工股份出售。《華爾街日報》指出，這次員工出售持股，將為OpenAI日後的外部融資設定價格下限。外界普遍預計，OpenAI仍將通過發行新股來籌集資金，以追上開發及維護AI系統所需的成本。

軟銀等巨頭擬OpenAI售新股時參投

OpenAI去年11月發布ChatGPT，掀起了當前的AI投資熱。該軟件的基礎版是免費的，而OpenAI的主要收入，主要來自ChatGPT升級版的個人用戶收費，並將該聊天機械人背後的大語言模型授權給企業。OpenAI向投資者透露，預計今年收入將達10億美元，到明年將再增加數十億美元，反映企業採用生成式AI產品的速度。

其他科技巨頭也追隨OpenAI的步伐，全面調整產品路線，例如Alphabet（美：GOOG）旗下Google亦準備發布一款通用AI軟件Gemini，與OpenAI最先進的大語言模型GPT-4抗衡。Meta（美：META）也在開發一個開源模型，目標是功能與GPT-4匹敵。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕人工智能（AI） 獨角獸 微軟 估值

上 / 下一篇新聞