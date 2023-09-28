貿發局下調全年出口預測 料最多跌9%

新訂單指數大跌至32.6

第三季整體庫存指數為51.5，顯示出口商庫存略低於正常水平，第二季為48.5，反映香港出口商繼續減少庫存。同期，新訂單指數大跌12.5至32.6，而預期新訂單指數為46.2，陷入收縮領域。另有七成受訪者表示產能利用率，包括人力和生產設備，均低於正常水平。范婉兒指出，由於全球經濟仍未明朗，消費者持觀望態度，出口商維持低庫存的做法或傾向將持有庫存的成本降低，保留資源，以備第四季的節日需求。她又形容，現時買家訂單為「少食多餐」，料低庫存情況或會持續未來幾個月，直至能夠確認買家有信心下大訂單，相對令廠商更願保留更多庫存。

另綜合504個受訪者意見，海外市場經濟放緩或衰退風險和地緣政治局勢緊張，仍最受出口商關注，分別是48.6%和17.9%，亦有16.5%受訪者擔心內地經濟復蘇所帶來的正面影響較預期小。

跨境陸路運輸恢復疫前七成水平

范婉兒認為，現時息口高企且未來走勢難以估計，加上通脹問題，都影響投資和消費意欲。對於香港往內地出口的情况，她指跨境陸路運輸已恢復疫前七成水平，而且往內地出口於近月有所改善，但有待觀察該轉勢會否持續。

是次調查增添印度和台灣的出口市場，即共涵蓋7個主要出口市場，以價值計約佔香港總出口的85%，但全部出口指數都低於50。