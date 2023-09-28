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經濟

8月全國工業企業利潤按年升逾17%

【明報專訊】國家統計局公布，8月全國規模以上工業企業利潤為7118.4億元（人民幣，下同），按年上升17.2%，扭轉7月按年下跌6.7%。

另外，申萬宏源報告指出，8月工業企業利潤恢復積極，受惠於營業收入增速回升，成本壓力繼續緩和，經濟恢復將成為後續支撐利潤回升的因素。

申萬宏源：受惠營業收入增速回升

首8個月工業企業利潤按年下跌11.7%至4.66萬億元，較首7個月跌幅收窄3.8個百分點，期內營業收入84.33萬億元，按年下跌0.3%，較首7個月收入窄0.2個百分點；營收利潤率為5.52%，按年降0.71個百分點，較前值收窄0.24個百分點。申萬宏源報告指出，回升雖受惠於按年基數較低，不過8月按月上升28.1%也好過季節性因素影響，顯示企業利潤恢復積極。而8月工業品需求增速改善，推動工業企業營收回升。

另外，下游消費行業營收兩年平均增速，按年回升0.4個百分點至5.1%，恢復至年內最高水平，當中汽車、家具繼續改善，城鎮勞動參與率的提升以及強勁地產竣工，都支持消費復蘇。

展望未來，申萬宏源指利好因素包括城鎮勞動參與率回升、地產竣工推動消費上升，地產投資觸底、能源基建加強基建相開需求，又預計明年第二季後會回復至補庫存階段，當中又服務業補庫進程則更值得期待。

相關字詞﹕中國經濟 工業企業利潤

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