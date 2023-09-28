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經濟

陳心穎辭任平保聯席CEO

【明報專訊】中國平安（2318）公布，陳心穎因個人及家庭原因辭任聯席首席執行官兼常務副總經理，陳將續出任職務至今年12月31日，並於當日調任非執行董事，續留董事會。是次為繼姚波辭任後，平保今年以來第二名辭任的聯席首席執行官。平保同時公布，由現任首席人力資源執行官郭曉濤出任聯席首席執行官。

首席人力資源執行官郭曉濤繼任

陳心穎確認與董事會、監事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關而需要知會股東事項。她表示，作為一名新加坡人，近年長期在海外工作，需對今後工作、生活安排作出調整，又形容平保是一個管理成熟、運作良好的平台，人才培養機制完善，很多優秀的同事都能夠勝任相關工作。而平保董事會則對陳心穎為公司所作出的重要貢獻表示感謝。

近年平保高層有不少變動，平保在2018年開始設立聯席首席執行官，由謝永林、李源祥和陳心穎出任，翌年李源祥辭任加入友邦（1299），2020年出任聯席首席執行官的姚波則在今年4月辭任，並調任非執董。另外，前副董事長任匯川在2020年辭任，及後改投騰訊（0700）。

繼任人郭曉濤現任51歲，與陳心穎加入平保前同樣曾在顧問公司麥肯錫出任合夥人，郭曉濤在2019年入職平保前於波士頓諮詢出任全球合夥人兼董事總經理等職務，曾任平保財產保險常務副總經理，集團首席人力資源執行官。平保同日宣布，由平安產險董事長孫建平出任集團首席人力資源執行官。

相關字詞﹕內險 陳心穎 中國平安

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