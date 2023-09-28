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經濟
新股

恒指升144點 成交回落至759億

【明報專訊】期指結算及長假期前夕，港股窄幅上落，全日波幅不足200點，美債回落兼人民幣回穩，帶動港股扭轉之前兩日累挫590點的跌勢，恒指收市升144點，報17,611點，但成交再次跌破800億元，全日成交回落至759億元。

隔晚美股三大指數顯著下跌，但內地8月規模以上工業企業利潤轉增17%，為近兩年最強，帶動A股及人民幣早段做好，恒指輕微高開5點，已見全日低位，並迅速升至全日高位的17,655點，隨後窄幅上落至收市，全日高低波幅只有183點；科技指數升16點，收報3833點。

北水淨流入近37億 美團佔逾6億

大市成交縮，但北水淨流入卻增至36.8億元，其中美團（3690）、騰訊（0700）及快手（1024）分別獲北水淨入6.05億元、4.51億元及1.96億元，共涉12.5億元；中海油（0883）及中石化（0386）分別遭北水淨沽1.39億元及4695萬元。南水方面則合計淨流入18.03億元人民幣。

昨天共57隻藍籌上升，新經濟股個別發展，計劃分拆菜鳥在港上市的阿里巴巴（9988）與騰訊齊升逾0.6%，但昨吸北水最多的美團反跌1.3%。藥業股走勢較強，翰森製藥（3692）升逾4%，藥明生物（2269）升3.7%，其他醫藥相關股亦普遍做好。

旭輝復牌急插58%

內房股成昨日市場另一焦點，恒大（3333）大股東許家印據報已遭警方監視居住，系內3隻股份錄雙位數跌幅，其中恒大挫19%，恒大物業（6666）跌14%，恒大汽車（0708）亦插20%；再有內房股復牌，停牌半年的旭輝（0884）昨復牌，並公布截至6月底止的18個月累計虧損220億元人民幣，股價復牌急插58%；同系旭輝永升（1995）復牌亦跌57%，齊見上市以來低位，兼成為昨日跌幅最大兩隻港股。

[新股]

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