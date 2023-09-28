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經濟

FINI平台11月啟用 新股掛牌T+2 減孖展認購新股利息支出 系統有效識別重複認購

【明報專訊】港交所（0388）全新的數碼化首次公開招股結算平台FINI（Fast Interface for New Issuance）醞釀約3年，終於落實於今年11月22日啟用，有望將新股定價至上市掛牌的時間由5個營業日（即T+5），大幅縮至2個營業日（T+2），令定價相對過往更貼市的同時，亦有望減少孖展認購新股的利息支出。

明報記者 陳偉燊

FINI啟用時間曾兩度延後，由前年7月份披露原定是在2022年第四季啟用，到今年6月下旬港交所曾表示打算在10月份啟用，最終昨日公布落實在11月22日啟動，前後較原定計劃延遲逾一年時間。

較原定計劃延遲逾一年

港交所已經與新股市場參與者完成多輪測試、模擬實習及演習，如今年8月26日首輪市場演習，便合共有341家公司用戶參與。

根據港交所的安排，當現行負責處理新股結算的中央結算系統（CCASS）於11月21日營業時間結束後，將不再啟動新的新股上市項目。11月22日或以後刊發招股書的新股上市招股及結算流程，則將透過FINI處理。

對投資者而言，將來經FINI的機制，因應定價至股份交易時間機制大為縮短，將有望減少提取孖展貸款付息的時間，變相降低利息開支。

即使以現金認購，佔用資金時間亦會大為減少。由於定價較前貼市，因此有望減少過往機制上市後股價大幅波動的情况出現。

對於上市公司而言，他們亦有機制提早截止認購，但是在有需要時延長結算期，則要預早通知聯交所。對於證券商而言，因應新機制會減少了賺取孖展利息收入的空間，但亦因為實行新的資金預付模式，不致佔用其大額現金資源，在營運上相對較靈活。

歐冠昇：平台助管理風險成本

港交所指將繼續支援市場參與者，確保他們於11月22日FINI啟用時準備就緒。行政總裁歐冠昇表示：「FINI是香港資本市場的一項重要發展，便利市場參與者及發行人，並提升市場效率，協助市場有效管理風險和成本。」

他又指，新平台正引證港交所不斷提升市場競爭力和吸引力的堅定承諾。

相關字詞﹕歐冠昇 港交所

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