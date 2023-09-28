恒地擬修改必嘉坊圖則 增大單位數量

至於敲定本周五、周六合共推出13伙招標、華懋旗下薄扶林域多利道VICTORIA COAST，據官方網站招標文件顯示，項目提供3種支付條款，包括180日及540日成交期，其中選擇180日成交期的支付條款，可向發展商承造最高八成一按，首36個月利息為P減2厘（P按匯豐銀行公布的最優惠利率計），由37個月起利息以P計算，還款年期最長25年，另項目每方呎管理費約6.7元。

綜合市場資訊，9月至今整體新盤成交暫累錄約255宗，其中原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通或相關人士持有、已屆現樓的何文田傲玟，新售出第2座25樓B室，實用1425方呎3房戶，成交價3491.25萬元、實呎2.45萬元，買家成交期90日及享車位認購權。

值得一提，部分同座、同呎數同間隔低層B室，於2020年曾以4041.3萬至4225.13萬元沽出，意味是次新售出單位雖位處高層，但作價比3年前售出的同類低層戶低逾一成。

凱和山首輪逾七成買家選建期付款

另路勁（1098）牽頭發展、樓花期長10個月屯門掃管笏凱和山，首輪銷售沽出33伙，買家以建築期付款為主；成交紀錄冊顯示，有9名買家選120天付款計劃，佔比27%；另24名買家，有22名選建築期付款、2名選靈活建築期付款，共佔約73%。

[香港地產]