飛揚1期樓花期短 賞山海美景

明報記者 管龍欣

攝影 劉焌陶

預計明年3月交樓的飛揚1期，目前已獲批發入伙紙，屬短樓花期。今期提供的單位，實用面積由263至722方呎，主要分為1房、兩房開放式廚房戶、兩房梗廚戶及3房1套戶；值得留意是，1房戶數目佔單位總數逾五成半，多達220伙，實用面積263至284方呎，料受小家庭及單身貴族歡迎。

已獲批入伙紙 明年3月交樓

與長實同系洪水橋#LYOS 相似，飛揚1期全數標準戶不設露台及工作平台，室內空間更實用。至於晾曬衣服的問題，可由交樓附送的西門子洗衣乾衣機解決，避免了潮濕天氣下，衣物不能在室內乾透的煩惱。

今次介紹的3房現樓單位，為第1座21樓A室，屬於鳳凰樓層（即頂層對落一層的單位），實用面積712方呎，為無改動交樓標準的3房1套連儲物室戶型。

3房戶睡房與客廳同座向

單位座向東南，3間睡房與客廳相同座向，均可遠眺大欖一帶的優美海景，以及屋苑本身的內園景致，全屋並無露台及工作平台，令實用率更高，大廳闊14方呎、室內最長約17方呎，樓層高度3.15米，整體空間感不俗。

此外，在「清水」單位內可見，室內預留多處空位，例如主人套房預留特長衣櫃位，方便住戶收納衣物，靈活佈置如鞋櫃、飯桌、梳化等家俬。

主人套房預留特長衣櫃位

可留意是，屯門青山公路一帶有不少低密度的住宅，而飛揚1期所處地勢較高，高層單位大多不受樓景遮蓋，可遠眺大欖一帶海景、及對岸的大嶼山，擁有海天一色的自然美景，惟項目被青山公路、屯門公路包圍，不時望到飛機升降，存有一定聲浪問題。因此，單位各睡房均加設隔音窗，隔絕外邊聲浪可能帶來的影響。

另外，單位的洗手間、廚房同樣設窗戶，採明廚、明廁設計，櫃面及牆身設有多個儲物空間與USB充電插座，方便住戶滿足收納及生活所需。

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