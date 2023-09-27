明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
睇樓手冊

睇樓手冊

飛揚1期樓花期短 賞山海美景

飛揚

【明報專訊】近日新盤市場聚焦屯門掃管笏凱和山開售，長實（1113）、新地（0016）兩大發展商合作、樓花期長約7個月的青山公路飛揚系列，近日亦推出餘貨進行截擊。是次介紹的飛揚1期，提供400伙，涵蓋1至3房戶型；項目其中一項特點，是全盤標準單位不設露台，內籠更見使。此外，屋苑多數單位均享山景及園景，高層可遠眺大欖對開的怡人海景，感受自然之美。

明報記者 管龍欣

攝影 劉焌陶

預計明年3月交樓的飛揚1期，目前已獲批發入伙紙，屬短樓花期。今期提供的單位，實用面積由263至722方呎，主要分為1房、兩房開放式廚房戶、兩房梗廚戶及3房1套戶；值得留意是，1房戶數目佔單位總數逾五成半，多達220伙，實用面積263至284方呎，料受小家庭及單身貴族歡迎。

已獲批入伙紙 明年3月交樓

與長實同系洪水橋#LYOS 相似，飛揚1期全數標準戶不設露台及工作平台，室內空間更實用。至於晾曬衣服的問題，可由交樓附送的西門子洗衣乾衣機解決，避免了潮濕天氣下，衣物不能在室內乾透的煩惱。

今次介紹的3房現樓單位，為第1座21樓A室，屬於鳳凰樓層（即頂層對落一層的單位），實用面積712方呎，為無改動交樓標準的3房1套連儲物室戶型。

3房戶睡房與客廳同座向

單位座向東南，3間睡房與客廳相同座向，均可遠眺大欖一帶的優美海景，以及屋苑本身的內園景致，全屋並無露台及工作平台，令實用率更高，大廳闊14方呎、室內最長約17方呎，樓層高度3.15米，整體空間感不俗。

此外，在「清水」單位內可見，室內預留多處空位，例如主人套房預留特長衣櫃位，方便住戶收納衣物，靈活佈置如鞋櫃、飯桌、梳化等家俬。

主人套房預留特長衣櫃位

可留意是，屯門青山公路一帶有不少低密度的住宅，而飛揚1期所處地勢較高，高層單位大多不受樓景遮蓋，可遠眺大欖一帶海景、及對岸的大嶼山，擁有海天一色的自然美景，惟項目被青山公路、屯門公路包圍，不時望到飛機升降，存有一定聲浪問題。因此，單位各睡房均加設隔音窗，隔絕外邊聲浪可能帶來的影響。

另外，單位的洗手間、廚房同樣設窗戶，採明廚、明廁設計，櫃面及牆身設有多個儲物空間與USB充電插座，方便住戶滿足收納及生活所需。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

[睇樓手冊]

上 / 下一篇新聞

港交所推GEM改革諮詢 擬簡化轉板 建議增設研發投資測試 兩年最少3000萬
港交所推GEM改革諮詢 擬簡化轉板 建議增設研發投資測試 兩年最少3000萬
恒指再挫262點見10個月低
恒指再挫262點見10個月低
港元拆息全線升 隔夜見17年新高
港元拆息全線升 隔夜見17年新高
金管局：轉數快年底可泰國跨境支付
金管局：轉數快年底可泰國跨境支付
泰連鎖超市Big C上市計劃延至明年
泰連鎖超市Big C上市計劃延至明年
旭輝去年勁蝕逾130億 今復牌
旭輝去年勁蝕逾130億 今復牌
阿里遞表分拆菜鳥 擬續持股逾五成 傳最少集資78億 或成今年最大新股
阿里遞表分拆菜鳥 擬續持股逾五成 傳最少集資78億 或成今年最大新股
途虎掛牌升半成 每手帳賺150元
途虎掛牌升半成 每手帳賺150元
港8月出口按年減3.7% 勝預期
港8月出口按年減3.7% 勝預期
恒大夏海鈞等多名高管傳涉違規受查
恒大夏海鈞等多名高管傳涉違規受查
恒生公司：友聯馬可納綜指「有規有矩」
恒生公司：友聯馬可納綜指「有規有矩」
摩通：換錢黨刑事化 影響濠賭收有限
摩通：換錢黨刑事化 影響濠賭收有限
美兩黨近達協議 政府或免停擺 穆迪：倘聯邦政府關門愈久 負面影響愈大
美兩黨近達協議 政府或免停擺 穆迪：倘聯邦政府關門愈久 負面影響愈大
歐盟：歐美車企在華生產 均面臨「反補貼調查」
歐盟：歐美車企在華生產 均面臨「反補貼調查」
福特暫停與寧德時代 合建密歇根州電池廠
福特暫停與寧德時代 合建密歇根州電池廠
明市行長：倘經濟強將再加息
明市行長：倘經濟強將再加息
張兆聰：電動車競爭激烈 理想候反彈做淡
張兆聰：電動車競爭激烈 理想候反彈做淡
美元定存高息精選
美元定存高息精選
涂國彬：以時間換空間的算盤未打響
涂國彬：以時間換空間的算盤未打響
技術取勝：綠葉製藥有望突破降軌
技術取勝：綠葉製藥有望突破降軌
劉思明：港股超賣 或由殘股帶領反彈
劉思明：港股超賣 或由殘股帶領反彈
周顯：「社會賢達」的花生事件
周顯：「社會賢達」的花生事件
湯文亮：做咗功課未？ 做緊啦！
湯文亮：做咗功課未？ 做緊啦！
賓吉道3號洋房46.8萬租出 呎租106元 大昌持有轉賣為租 屋苑首宗租務成交
賓吉道3號洋房46.8萬租出 呎租106元 大昌持有轉賣為租 屋苑首宗租務成交
LP6兩房450萬沽 同類二手低位
LP6兩房450萬沽 同類二手低位
傲玟新撻訂 兩房買家遭沒收89萬
傲玟新撻訂 兩房買家遭沒收89萬
新城市廣場Dino Park料帶旺生意額逾一成
新城市廣場Dino Park料帶旺生意額逾一成
ISA時裝2250萬購紅磡工廈單位
ISA時裝2250萬購紅磡工廈單位
主要靠公共交通往返外區
主要靠公共交通往返外區
宏利：美息料高企 看好日印市場 料聯儲局明年第4季始減息
宏利：美息料高企 看好日印市場 料聯儲局明年第4季始減息