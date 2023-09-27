新城市廣場Dino Park料帶旺生意額逾一成

新地代理租務部副總經理許嘉雯預料，Dino Park可每日為商場帶來額外3000人流量，帶動整體商場人流、生意額，較去年同期有雙位數升幅。

許續稱，商場將於國慶期間向旅客派發1000元消費券，並響應夜經濟消費，推出晚上8時後消費優惠，包括免費泊車及額外積分等，商場內的市集營業時間亦將延長，由晚上9時關門延至10時，期望人流及生意額在中秋節及國慶假期間，可按年升15％及20％。

屬本港首個常設恐龍主題遊樂場

她表示，Dino Park恐龍公園是本港首個常設的恐龍主題大型綜合式遊樂場，園內備有多達14項遊玩設施，包括26米長、7米高、結集繩網、滑梯及攀爬架組成的巨型恐龍組合式遊樂設施，其他玩樂設施還包括空中飛索、歷奇繩網、動感韆鞦等。

K11推星光夜市 人流大增三成

另外，港鐵商場亦推出一系列晚間特色活動及消費優惠，由9月28日起連續5周的星期四、五晚上，九龍灣德福廣場、青衣城、大圍圍方、柴灣杏花新城等，將輪流舉辦「Night Lounge晚間音樂會」，邀請多位本地樂壇人氣歌手及組合演出。

新世界（0017）旗下K11集團自上周五（22日）起，一連4周的周五及周六晚上，於尖沙嘴星光大道與K11 MUSEA合辦海濱夜市「星光夜市Night Market by The Sea」；夜市首日舉行全港首個維港夜跑活動「星光跑」，「星光夜市」更帶動K11 MUSEA上周末晚人流較上一周同時段上升30%。