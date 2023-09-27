賓吉道3號洋房46.8萬租出 呎租106元 大昌持有轉賣為租 屋苑首宗租務成交

明報記者 林尚民

代理消息指出，大昌近月推出賓吉道3號兩幢洋房招租，其中一幢實用4432方呎、連527方呎花園及812方呎天台的洋房，屬3套房加書房設計，原以約48萬元放租，據悉最新以46.8萬元租出，實呎租金約106元，即微減1.2萬元或2.5%。

資料顯示，上述項目由大昌地產發展，提供6幢洋房，實用介乎4432至4893方呎，原作發售，其中實用4893方呎A洋房，早於2011年以3.99億元，實呎逾8.1萬元售出，惟此後至今約12年，項目一直未錄成交。

富豪海灣洋房租10萬

業主享1.6厘回報

據一手資訊網資料顯示，發展商曾於2014年公布價單，及後多次調整價錢，最新一張價單於2019年修訂，價單定價約4.51億元至5.03億元，實呎約9.89萬元至10.37萬元，但買家可享最高樓價15%稅項優惠。

港島其他地區亦錄得不少豪宅租務成交，市場消息指出，赤柱富豪海灣C型雙號屋，實用3034方呎，以月租10萬元租出，實呎租金約33元；業主2012年以7300萬元購入，租金回報率1.6厘。

貝沙灣逾1400呎租8.5萬

租金回報3.6厘

薄扶林指標豪宅貝沙灣，第6期7座中層A室，實用1439方呎，月租8.5萬元、實呎租金59元；業主2010年以2820萬元購入，租金回報率3.6厘。另中半山老牌豪宅May Tower第1座中層03室，實用2278方呎，以11.8萬元獲承租，實呎租金52元；業主2019年以7800萬元購入，租金回報率1.8厘。

星凱．堤岸開放戶呎租58元

中小型單位租賃亦持續活躍。火炭早前入伙的大型屋苑星凱．堤岸，9月至今暫錄約20宗租賃成交。

中原分區營業經理吳嘉權稱，屋苑第2座高層H室，實用259方呎開放式戶，業主減價500元或3%，以1.5萬元租出，實呎租金58元；業主2021年以657萬元一手購入，租金回報2.7厘。