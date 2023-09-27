湯文亮：做咗功課未？ 做緊啦！

有很多人唔明白，JPEX案點解會有超過2000人落搭，涉及金額超過14億元，有消息話只是冰山一角，代表受害人更多、金額更大，最奇怪JPEX是無牌，點解無牌都可以做咁大生意，甚至可以賣廣告。

我認為，現在有損失的人基本上是一個好父母，每一次問子女做咗功課未，只要子女回答做緊啦，父母便不會深究，直至學校要見家長，老師問父母點解他們的子女唔交功課，到那時候父母才如夢初醒，原來做緊啦即是未做，現在受到損失的人最初投資JPEX的時候，可能都會問公司有冇牌，答案千篇一律話申請中，很多人會認為申請中代表即將有牌，所以放膽投資。

早公布申牌名單 少些人受害

我阿媽亦不是蠢人，我話做緊功課，到最後都唔知有冇做，於是問班主任我有冇交功課，佢竟然唔肯講，後來又因為我冇交功課而要見家長，當時我懷疑班主任唔知係咪想見我阿媽。

證監會亦好似我阿媽一樣，當有人問JPEX有冇申請牌照，但證監會又冇講誰在申請，令有懷疑的人認為JPEX正在申請牌照，於是放心投資，結果輸到一仆一碌。幾經艱苦，證監會終抵受不住外邊壓力，唯有公開正在申請牌照的公司，原來只得4家。雖然證監會已經9次話JPEX冇牌，如果證監會一早話JPEX沒有申請，我相信最少減少一半人落疊。證監會成日話自己冇權，唔通連講一家公司有冇申請牌照的權力都冇，唔會有人相信。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]