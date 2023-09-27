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經濟
2023年9月27日星期三
經濟
投資策略
港交所推GEM改革諮詢 擬簡化轉板 建議增設研發投資測試 兩年最少3000萬
恒指再挫262點見10個月低
港元拆息全線升 隔夜見17年新高
金管局：轉數快年底可泰國跨境支付
泰連鎖超市Big C上市計劃延至明年
旭輝去年勁蝕逾130億 今復牌
阿里遞表分拆菜鳥 擬續持股逾五成 傳最少集資78億 或成今年最大新股
途虎掛牌升半成 每手帳賺150元
港8月出口按年減3.7% 勝預期
恒大夏海鈞等多名高管傳涉違規受查
恒生公司：友聯馬可納綜指「有規有矩」
摩通：換錢黨刑事化 影響濠賭收有限
美兩黨近達協議 政府或免停擺 穆迪：倘聯邦政府關門愈久 負面影響愈大
歐盟：歐美車企在華生產 均面臨「反補貼調查」
福特暫停與寧德時代 合建密歇根州電池廠
明市行長：倘經濟強將再加息
張兆聰：電動車競爭激烈 理想候反彈做淡
美元定存高息精選
涂國彬：以時間換空間的算盤未打響
技術取勝：綠葉製藥有望突破降軌
劉思明：港股超賣 或由殘股帶領反彈
周顯：「社會賢達」的花生事件
湯文亮：做咗功課未？ 做緊啦！
賓吉道3號洋房46.8萬租出 呎租106元 大昌持有轉賣為租 屋苑首宗租務成交
LP6兩房450萬沽 同類二手低位
傲玟新撻訂 兩房買家遭沒收89萬
新城市廣場Dino Park料帶旺生意額逾一成
ISA時裝2250萬購紅磡工廈單位
飛揚1期樓花期短 賞山海美景
主要靠公共交通往返外區
宏利：美息料高企 看好日印市場 料聯儲局明年第4季始減息
技術取勝：綠葉製藥有望突破降軌
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【明報專訊】海爾智家或下探23元（圖）
百度或下試支持121元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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港交所推GEM改革諮詢 擬簡化轉板 建議增設研發投資測試 兩年最少3000萬
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美兩黨近達協議 政府或免停擺 穆迪：倘聯邦政府關門愈久 負面影響愈大
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賓吉道3號洋房46.8萬租出 呎租106元 大昌持有轉賣為租 屋苑首宗租務成交
LP6兩房450萬沽 同類二手低位
傲玟新撻訂 兩房買家遭沒收89萬
新城市廣場Dino Park料帶旺生意額逾一成
ISA時裝2250萬購紅磡工廈單位
飛揚1期樓花期短 賞山海美景
主要靠公共交通往返外區
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