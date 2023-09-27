歐盟：歐美車企在華生產 均面臨「反補貼調查」

有「足夠初步證據」證明調查合理

東布羅夫斯基斯稱，歐盟在電動車領域「開放競爭」，但競爭需要公平。

分析師表示，Tesla已從上海超級工廠向歐洲出口電動車，不過在德國柏林超級工廠量產後，出口量可能下降。歐洲銷售的所有電動車，約五分之一在中國製造。

不過，德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）指出，法國曾強烈推動歐盟對中國電動車展開調查，問題是德國汽車暢銷中國，而法國車在中國的銷量遠低於德國，若歐盟對中國電動車徵收關稅，德國汽車業將要憂慮中方爭取反制，而這對在中國不算暢銷的法國車企問題不大，這就是為何德、法兩國在判斷歐盟反補貼調查的後果時「從不同角度出發」。

（綜合報道）

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