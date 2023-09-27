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經濟
國際金融

美兩黨近達協議 政府或免停擺 穆迪：倘聯邦政府關門愈久 負面影響愈大

【明報專訊】美國聯邦政府將於周日（1日）踏入新財年，惟美國國會的民主、共和兩黨仍未就下一年度的預算案達成協議，令美國政府尚餘不足5天再面臨停擺威脅。彭博社引述知情人士稱，美國參議院的兩黨代表，已接近為聯邦政府提供45天短期資金達成協議。不過共和黨籍的眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）似乎難以將參議院達成的協議交由眾議院表決，而共和黨保守派已表明，若麥卡錫堅持表決，將趕他下台。

市場憂慮美國政府面臨停擺，加上美國8月新屋銷售按月大跌8.7%，拖累美股三大指數早段下滑，道指跌280點，納指跌逾1%。

麥卡錫難推動眾議院表決

部分共和黨員擬倒戈

由於共和黨控制的眾議院一直爭取大幅削減開支，但這些削減措施不可能獲民主黨控制的參議院同意，令預算案陷入僵局。麥卡錫僅在眾議院保持微弱的控制權。彭博社的消息稱，眾議院的部分溫和派共和黨人，正準備與民主黨人合作，爭取在眾議院湊夠逾半票數，以啟動「放行請願」（discharge petition）機制，讓臨時撥款法案毋須麥卡錫同意，即可交由眾院全體表決。

據彭博社統計，只要有5名共和黨籍眾議員倒戈，民主黨在眾議院就有過半數的支持，可繞過麥卡錫就臨時撥款進行全體表決。由於「放行請願」機制可在9個「立法日」內進行投票，故有望將政府停擺的時間大大縮短。

唯一給予美國最高信評的主要評級機構穆迪（Moody's）警告，倘美國聯邦政府關門，將「對美國主權信用產生負面影響」。穆迪指出，雖然美國政府的償債支付不會受到影響，且聯邦政府短暫停擺也不大可能擾亂經濟，但這將反映美國的政府治理實力，相對於其他AAA級主權國家的弱點。

停擺將令聯儲等乏可參考數據

穆迪分析師福斯特（William Foster）指出，在財政赤字持續、債務承受能力惡化，導致財政實力下降之際，政治兩極化加劇，對財政政策的制定造成重大限制。穆迪表示，聯邦政府關門，最直接影響是來自政府支出減少，而關門時間愈長，負面影響愈大。評級機構惠譽在8月已將美國的AAA級債務信評，下調至AA+，理由是債務上限之爭及政府治理問題。早在2011年，國際評級機構標準普爾亦因為兩黨的債限之爭，將美國的AAA級長期主權債務評級，下調至AA+。

倘美國聯邦政府停擺，美國勞工部、商務部等部門將延遲發布關鍵經濟數據，這將會令美聯儲官員、投資者及企業進行關鍵決策時，缺乏可供參考的數據。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕眾議院議長麥卡錫 美股 穆迪 停擺

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