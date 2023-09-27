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經濟

恒生公司：友聯馬可納綜指「有規有矩」

【明報專訊】證監會及廉政公署8月聯手，搗破造市集團涉嫌炒高兩隻股博入指數，再散貨獲利。友聯國際教育租賃（1563）及馬可數字科技（1942）先後公布遭監管機構及執行機構調查，惟兩股仍如期納入恒生綜合指數並納入港股通，令恒指公司遭質疑為何未撤回納入兩股的決定。恒生指數公司董事兼指數總監黃偉雄昨解釋，股份納入指數是「有規有矩」，只要納入成分股仍合乎指數市值、成交等條件，而且無被停牌，便會按既定方法處理。

每次季檢評估成分股是否符條件

黃偉雄昨在「傳媒工作坊」上指出，恒指公司臨時轉換指數成分股的規定，包括成分股發生特殊情况，例如成分股退市、長期停牌超過3個月、不符合北向通資格的A股、實施風險警示的A股，以及停牌理由為破產或者受監管機構調查等，恒指公司可能按需要而臨時剔除該成分股。

友聯國際教育租賃及馬可數字科技8月底公布受查後，股價隨即復牌買賣，其後股價繼續急升驟跌，唯一直未有再停牌。黃偉雄指出，恒指公司每次季檢都會評估現有成分股是否合乎指數市值、成交、財務表現等條件，以及會通過顧問委員會討論。

今年已推70條新指數

截至2023年8月底，恒生指數公司今年已推出70條新指數，當中60條為行業或主題指數。黃偉雄表示，恒指公司會根據市場趨勢、客戶需求等製作新指數。恒指公司看到內地基金管理人對指數產品的强勁需求，同時市場預期中國政策放鬆將提振中國股票行情表現。公司同時也推出5條市值指數，包括國/央企和專精特新指數；以及3條與ESG相關指數和兩條採用股息投資策略的聰明貝塔指數。

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