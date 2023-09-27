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經濟

恒大夏海鈞等多名高管傳涉違規受查

【明報專訊】據《財新》報道，中國恒大（3333）主席許家印「左右手」、前行政總裁夏海鈞—及前首席財務官潘大榮等多名現任及前任高層已接受調查，當局正調查中國恒大是否有違反資金使用規定。

40億境內債未按期兌付

另外，恒大地產前晚公布，規模達40億元（人民幣，下同）的境內債「20恒大04」未能按期兌付本息，公司仍將以「不逃廢債」為基本前提，積極與債券持有人協商。

恒大昨走勢疲弱，收報0.395港元，跌8.1%。報道引述知情人士稱，潘大榮最近已被中國內地當局拘留，夏海鈞亦在2022年中左右返回內地，其後當局亦對其實施了限制。

在恒大物業（6666）爆出134億元資金遭到中國恒大挪用後，中國恒大便以涉及挪用事件而安排兩人辭任執董、行政總裁及首席財務官職務，當時市場已質疑此舉令兩人成功從恒大的爛攤子中「金蟬脫殼」。不過有內媒引述消息人士稱，夏海鈞絕不可能從恒大事件脫身而出，亦有報道提及夏海鈞雖離職恒大卻未完全脫離，曾一度幫助許家印對接境外債權人，於美國操作恒大申請破產保護等。

早前網上多次傳出許家印已被監控居住，行動受限，而他簽字的文件均須經審批程序。而截至上周日集團披露無法滿足新票據發行資格的公告仍由許家印簽署。

傳許家印遭監控 簽發文件須經審批

早年內房高歌猛進時，夏海鈞曾因基本薪酬高達2.8億元，穩坐「打工皇帝」位置多年。本報統計了由2013年至2022年夏海鈞在中國恒大單計薪金已達14.8億元，尚未計及董事袍金及僱員購股權。

以往恒大發行境外債時，許家印及夏海鈞亦有認購，以增投資者信心。不過，隨着恒大陷入困境，夏海鈞多次減持資產，包括2021年出售部分恒大美元債套現約4.4億港元；2022年減持恒大物業及恒大汽車（0708）持股套逾1.15億港元；今年6月另有報道指夏海鈞以1.6億港元放售北角柏傲山天池屋。

相關字詞﹕霍建寧 李嘉誠 潘大榮 債務違約 不逃廢債 夏海鈞 許家印 恒大物業 恒大汽車 中國恒大

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