港8月出口按年減3.7% 勝預期

首8月有形貿易逆差2872億元

至於8月出口跌幅亦較前月收窄5.4個百分點，為今年3月後跌幅最小。而今年首8個月合計，商品整體出口貨值按年跌13.2%，進口跌11%，錄得有形貿易逆差2872億元，相等於商品進口貨值的9.8%。

按地區分析，8月份輸往亞洲大部分主要目的地的整體出口貨值，按年錄得跌幅，其中韓國跌35.3%、台灣跌20.8%；而中國內地跌幅收窄，跌1.5%（見表），前月按年跌15.2%；越南則升11.3%，前月按年升3.2%。另亞洲以外，輸往主要目的地的整體出口貨值亦錄得跌幅，尤其是德國跌24.5%、美國跌13.2%。同期，來自大部分主要供應地的進口貨值按年錄得跌幅，其中馬來西亞跌35.6%、越南跌14.8%。另一方面，美國和中國內地進口錄得升幅，分別是升5.4%和4.3%，而7月按年則錄得跌幅。

出口至亞洲整體貨值 韓跌35%最多

按主要貨品類別分析，「辦公室機器和自動資料處理儀器」8月份整體出口貨值按年跌24.9%，而「通訊、錄音及音響設備和儀器」升5.4%、「電動機械、儀器和用具及零件」增加0.9%，為去年9月後錄得升幅。

電動機械去年9月後再錄升幅

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其「辦公室機器和自動資料處理儀器」跌14.8%、「專業、科學及控制用儀器及器具」跌22.4%；「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」則升11.6%。政府發言人表示，今年8月商品出口維持疲弱，輸往美國及歐盟的出口均按年大幅下跌。輸往內地及大部分其他主要亞洲市場的出口錄得不同程度的跌幅。展望未來，外部貨物需求疲弱，在短期內將會繼續令香港的出口表現受壓。