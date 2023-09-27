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經濟

金管局：轉數快年底可泰國跨境支付

【明報專訊】香港金融管理局副總裁李達志表示，金管局與泰國央行合作取得初步成果，預計轉數快（FPS）將於年底與泰國支付系統「PromptPay」推出跨境支付系統，屆時身處泰國的香港居民可用二維碼使用轉數快作零售支付及購物。

泰國旅客來港可用「PromptPay」

李達志昨出席「轉數快×中小企」研討會時表示，年底相關服務推出時，泰國旅客來港時亦可使用「PromptPay」支付。出席同一場合的香港上海匯豐銀行常務總監兼中小企業務略及創新主管劉囅鋒表示，匯豐正在進行一系列的系統提升，更表示「只欠東風」，一旦港泰跨境支付系統推出，正在使用匯豐的商戶自身不需要系統升級，商戶可透過二維碼向泰國旅客直接收款。

據李達志介紹，轉數快自2018年推出以來共錄得1300萬宗登記，平均每年增長36%。他表示轉數快用量亦持續穩定上升，其中港元交易量及交易額於過去5年，平均每年分別增長71%及41%，今年8月平均每日處理125萬宗港元即時交易。轉數快的應用範圍亦從最初以個人對個人收付為主，逐漸擴展到繳付帳單、帳戶增值、支付予零售商戶及企業用作收款和付款。另外，已經有超過九成政府部門提供轉數快作為繳款選項。劉囅鋒亦表示，電子支付已成趨勢，匯豐2022年於轉數快收款方案內，根據二維碼收款的交易量及交易額均按年大增3倍。

另外，李達志表示，為支持負責營運轉數快的香港銀行同業結算有限公司，金管局將於10月豁免銀行和儲值支付工具營運商處理企業和商戶轉數快作即時支付的結算費用，以鼓勵銀行及支付工具的營運商回饋中小企和商戶，以及吸引更多企業使用轉數快。

相關字詞﹕匯豐 電子支付 跨境支付 泰國 劉囅鋒 轉數快 李達志 金管局

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