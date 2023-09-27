港元拆息全線升 隔夜見17年新高

近日銀行資金需求大增，據外電報道，金管局於周一（25日）透過貼現窗再提供13.9億元貸款，為月初以來最大的金額。面對資金成本上漲，中銀亦分別提高3個月及6個月定存息至4.3厘及4.5厘，兩者均加0.3厘，與匯豐看齊。惟中銀定存息一般個人客戶亦可適用，相反匯豐則要高端客户才適用。

中銀大眾星展等加定存息

除大型銀行中銀及匯豐外，多家中小銀行昨日亦上調定存息率吸資金。大眾將3個月及6個月定存息上調0.1厘至4.7厘；富融加6個月定存息0.1厘至4.5厘；平安壹賬通加4個月息0.2厘至4.2厘；上商加6個月息0.15厘至4.28厘；星展略升3個月息0.05厘至4.15厘；而交銀香港則將6個月息加至4.3厘。