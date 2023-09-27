港元拆息全線升 隔夜見17年新高

【明報專訊】季結效應下、新股發行數目增加及臨近假期，令港元資金需求增加，帶動港元拆息全線上升，昨日隔夜港元拆息升67點子（100點子等於1厘）至5.77655厘，為2006年以來高位，與樓按相關1個月拆息亦連升兩日，升至5.36298厘，為8月2日以來的高位。港元拆息高企，將加重銀行拆借成本，加上聯儲局點陣圖顯示及市場預期年底將再加息，掀起銀行以高息吸存，繼龍頭發鈔銀行匯豐於周一（25日）上調港元定存息後，中銀香港（2388）及多家銀行昨日亦跟加定存息。
近日銀行資金需求大增，據外電報道，金管局於周一（25日）透過貼現窗再提供13.9億元貸款，為月初以來最大的金額。面對資金成本上漲，中銀亦分別提高3個月及6個月定存息至4.3厘及4.5厘，兩者均加0.3厘，與匯豐看齊。惟中銀定存息一般個人客戶亦可適用，相反匯豐則要高端客户才適用。
中銀大眾星展等加定存息
除大型銀行中銀及匯豐外，多家中小銀行昨日亦上調定存息率吸資金。大眾將3個月及6個月定存息上調0.1厘至4.7厘；富融加6個月定存息0.1厘至4.5厘；平安壹賬通加4個月息0.2厘至4.2厘；上商加6個月息0.15厘至4.28厘；星展略升3個月息0.05厘至4.15厘；而交銀香港則將6個月息加至4.3厘。