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經濟

港交所推GEM改革諮詢 擬簡化轉板 建議增設研發投資測試 兩年最少3000萬

【明報專訊】港交所（0388）昨刊發GEM上市改革諮詢文件，建議增設研發投資測試，吸引着重研發但沒有淨營運現金流紀錄的公司上市。同時建議重啟「轉板機制」，轉主板毋須委任保薦人、取消季度報告要求，以及縮短控股股東上市後禁售期等（見表）。諮詢為期6周，於11月6日結束，預計新規則最快明年初生效。分析認為，建議着墨減少成本，但對吸引發行人及投資者等基本問題，沒有太大幫助。

明報記者

自2019年起，GEM新股上市數量及集資額均大幅下跌（見圖），現有GEM公司成交亦疏落。港交所提出多項建議，旨在提升GEM吸引力。包括為大量投入研發活動的高增長企業，另闢上市途徑，引入新的財務資格測試，申請人上市時市值不低於2.5億元；前兩年的總收益不低於1億元；上市前兩年合計研發開支不少於3,000萬元，每年研發開支佔同期總營運開支達15%或以上。

包括取消季報縮短上市禁售期

同時，又建議引入「簡化轉板機制」，讓發行人以較寬鬆的規定，以及較低的合規成本轉主板上市，即不需要委任保薦人，也不需要刊發招股說明書。但在轉板申請前的250個交易日，須有至少50%的交易日達到最低每日成交金額（建議5萬或10萬元）門檻等規定。

5年後重啟轉板 港交所：與時俱進

港交所亦建議，將控股股東上市後禁售期從24個月縮短至12個月；以及取消強制季度財務匯報規定等。不過，建議未有下調市值等上市門檻，對新上市成本佔集資額逾半情况亦未有回應。

港交所上市主管伍潔鏇表示，上市規則需要與時俱進，現金流和利潤已經不再是判斷GEM申請人是否優質的唯一標準，引入新的測試標準有助吸引來自香港、大灣區及其他地區靠研發驅動的成長型公司來港上市。

港交所2018年因GEM市場「啤殼」活動大增，取消「轉板機制」，對於今次建議重啟，她解釋，今天的市場環境跟當年已經大不相同。港交所與證監會已採取連串措施打擊「殼股」活動，殼股活動在香港市場基本上已遏止。她又稱目前一些國際交易所已經不再要求上市公司刊發季報，取消強制披露季報有助增加GEM上市的吸引力。市場對降低GEM上市資格門檻的呼聲並不高，因為與其他國際及內地交易所相比，GEM的上市門檻在同類市場已屬最低之一。

上市公司商會：無解決根本困難

上市公司商會總幹事黃明偉表示，建議從降低成本着墨，但沒有根本解決市場面對的困難，包括投資者沒興趣，以及發行人沒有信心等問題。因現時很多GEM公司零成交，如何符合轉板要達到一定成交要求。他建議可效法雙櫃台設有莊家做法，提升流通量，以及檢討目前上市規則有關沒有足夠業務或資產上市的規定，因為很多公司想透過收購新業務或壯大現有業務，惟很多時被視為反向收購，令成本大增。

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