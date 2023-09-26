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經濟
2023年9月26日星期二
技術取勝
投資策略
專才公司客搶盤 豪宅租金速升7% 整體租金連升6個月 全年看漲一成
多個逾千伙新盤入伙 每月屢破百宗租賃
破欠基金2.3億購觀塘絲寶大廈全層
戴德梁行：人幣貶值 內地本港消費形式改變
VICTORIA COAST 中秋推3伙招標
匯豐本月兩度加存息 半年最高4.5厘 1個月拆息季結前逼5.3厘 個半月新高
分析：可先存3個月 等美再加息才續長期
港股失守18000 外資淨沽A股套80億
市場質疑恒大是否早知無資格發新債
途虎養車暗盤潛水 樂艙首日跌0.6%
股票分析師協會籲收單邊印花稅 引東盟中東內地公募基金投資港股
GEM指數高位挫99% 近3年未見IPO
恒生維持港今年經濟增長4%預測
永明金融：內地訪客業務佔比升至三成
鄧成波曾任董事公司 遭戴德梁行追討790萬
恒地：不融入ESG難吸租客
旗下住宅採消毒門廊建蝴蝶園等
亞馬遜312億投資AI初創 追落後圖與對手競爭 助改善晶片技術
英媒：野村中國投行主席被禁離華
德10年政府債息12年高 歐元跌至1.06半年低位
張兆聰：商品股強勢 吼兗煤澳大利亞
港元定存高息精選
何民傑：夜繽紛不如好客運動
葉仕偉：政府打擊JPEX 匡正業界發展
劉宇亮：長假期北水暫停 港股成交料淡
袁啓亮：情感經濟對品牌五大啟示（三之二）
降政治風險兼省關稅 蘋果擬增印代工訂單額近5倍
技術取勝：電能反彈受制50天線
劉思明：出行消費股受壓重 醫藥動力較佳
周顯：政府將全力查JPEX
湯文亮：樓花九成按保是撤辣先兆
技術取勝：電能反彈受制50天線
【明報專訊】理想汽車料拾級向下（圖）
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