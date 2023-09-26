劉宇亮：長假期北水暫停 港股成交料淡

上星期，有傳中央開始調查是誰惡意沽空造淡，對擾亂市場秩序行為進行處置。翻查資料，在2015年7月9日，內地官方媒體報道公安部副部長孟慶豐，帶隊前往中證監，聯手調查股市與期市的惡意沽空。消息一出，滬綜指由急挫近4%，單日轉向變為全日倒升5.76%，創逾6年來最大單日漲幅。當日本港恒生指數亦跟隨內地股市一度反彈逾千點，收市漲876點，但本月市場並沒有太大反應。

外圍方面，美聯儲在本次會議上繼續按兵不動，但此次會議將2024年的利率終點從4.6厘，上調到5.1厘，即由下年4次降息改為預期下年兩次降息，比會議前利率期貨預期的2024年6月到7月附近開始3至4次降息要更為鷹派。

加上中國恒大（3333）周日再公布，目前旗下主要附屬公司恒大地產集團正在被立案調查，目前情况無法滿足新票據的發行資格，意味恒大此前提出的境外債務重組議案未能達成，均對市場造成負面影響。

恒指上周五初段跌穿17,600點，回試8月低位後反彈2.3%，似強非強，對上三星期收市價相差不足150點，波幅甚為狹窄。下星期為國內中秋節及國慶長假期，港股通北水暫停，港股每日成交額有可能下試600億至700億元，只能寄望中央國慶派糖可刺激近期較為淡靜的港股。

Arte Capital Management 助理基金經理

[劉宇亮 股宇有云]