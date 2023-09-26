葉仕偉：政府打擊JPEX 匡正業界發展

說到牌照，早在去年10月，特區政府就發表《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》，顯示對全球虛擬資產業務創新抱持開放和兼容的態度，說明了政府在香港發展虛擬資產行業和生態系統方面的政策立場和方針；到了今年6月，財經事務及庫務局正式推出虛擬資產交易平台新發牌制度，更加顯示政府推進金融創新的決心，為虛擬資產巿場建立完備的規管。

發牌制度為巿場建完備規管

坊間是否有正規持牌的交易平台？有，一家是OSL Exchange，另一家是HashKey Exchange。證監會剛剛召開記者會，亦透露其中正申請虛擬資產交易平台的機構包括：HKVAX、HKBitEx、Hong Kong BGE及Victory。比較可惜的是，與法例、監管相關的資訊，總是沉悶的，上不了頭條，難以快速吸引讀者興趣，更不可能比「一年20%回報」這些宣傳伎倆吸睛，所以真正認識的人少之又少。或者正如特首所言，JPEX事件反映有關虛擬資產風險教育的重要性，政府亦承諾會加強投資者教育。

在諸多訪談中，立法會議員邱達根的說法較為中肯，而且積極協助受害人士。政府和議會下一步需要探討的工作包括有哪些類型產品可供交易、開發創新產品、交易有關產品的投資者門檻等。而 JPEX 和 JPC的案例和情况，也有助於社會認真討論穩定幣的發展。議會未來進行第二輪諮詢，相信有關規管條件會讓未來行業發展帶來清晰的指引，避免類似案件重演，同時也讓香港 Web3 發展走在對的路上。

「去中心化」不等於「去政府化」──這是筆者去年以來在不同文章中分享的觀點。自FTX市場崩盤以來，公眾的觀念發生了180度的大轉變，從最初抗拒政府參與到近期歡迎政府監管 ，現在甚至要求政府大力介入投資者保護，可說是反差甚大。就JPEX事件而言，自2022年3月證監會開始調查其涉嫌不實及誤導性陳述及無牌活動以來，該事件一直受到證監會的關注。證監會隨後於2022年7月，將JPEX列入證監會的警示名單。在此期間，政府也一直提醒民眾注意不受監管的交易平台的高風險。由於該事件的複雜性，不僅涉及發牌事宜，還可能涉及嚴重詐欺和洗錢活動，我們相信是由2023年6月1日正式立例虛擬資產交易平台新發牌制度後，經由不同的政府執法部門共同在這3個月期間努力調查蒐證，因此在9月做出了適當及快速的執法行動。

JPEX事件為無牌經營者敲響喪鐘，對合法經營者、普羅市民來說，卻是暮鼓晨鐘，來個當頭棒喝。未來虛擬資產、Web3生態圈等在香港的前程，必須政府、議員和業界代表，與投資者和海外、內地和本地公司攜手並行，才可有序、健康、穩定發展。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[葉仕偉博士 金科育律]