德10年政府債息12年高 歐元跌至1.06半年低位

【明報專訊】在美國維持高息之際，歐洲同樣面對長期高息壓力。作為歐洲長期借貸息率指標的德國的10年期政府債券，孳息率昨挾高至2011年以來，即12年高位，一度超越2.81厘，單月升超過30點子，為近年罕見。在市場擔心當地出現滯脹下，歐元連跌兩個月，並見1.06過去半年低位。德國股市連跌三日，當地指數DAX最多曾跌1.4%，到香港時間昨晚11時30分跌幅稍為收窄至1.1%，返回今年2月水平。當中龍頭電商股兼當地大藍籌Zalando領跌，大跌3.52%。
同時，德國最新的9月份IFO商業景氣指數最新表現，雖然較市場預期的85.2為高，但是仍低見85.7，連跌5個月，觸發投資者憂慮當地經濟陷於衰退。同時歐洲中央銀行行長拉加德明言，因為價格上漲壓力保持強勁，因此有必要維持高息愈長愈好，藉此遏止商業活動，並且維持中期通脹目標在2%水平。
美10年債息逾4.5厘 創16年高
除了德股受壓，其他歐、美股市繼續受到持續高息環境纏繞，普遍受壓兼持續走弱。英國富時指數及法國CAC指數分別跌0.78%及1.092%。美股昨晚開市早段，除了納指及標指微升0.26%及0.14%，道指則略跌0.17%。當中由於巴郡（美：BRK）披露9月20日至9月22日以平均每股27美元左右出售480萬股惠普（美：HPQ）股票，套現約1.3億美元，觸發惠普股價跌逾2%，其後跌幅則收窄至0.95%。美匯指數則曾經高見106.01，創過去3個月高位。美國10年期債息則持續挾高，曾經升7個基點，高見4.5089厘，創出16年高位。由於美匯及債息高企，國際金價則明顯遇壓，曾跌0.4%至1937.9美元。