英媒：野村中國投行主席被禁離華

或與華興創始人被查有關

根據領英（LinkedIn）資料，王仲何於2018年加入野村，現任野村東方國際證券董事長及野村中國投資銀行業務主席，過去曾於2011至2016年在工銀國際工作。在王仲何被限制旅遊前，包凡與華興資本前總裁、華興資本香港證券子公司董事長叢林（Cong Lin）已曾失聯數個月，前者由今年2月以來未曾露面，華興資本曾發通告指包凡正「正配合中國有關機關的調查」。

報道引述三名知情人士證實，王仲何已被禁止出境，其中兩人表示，禁令與他在工商銀行工作期間與叢林重疊有關。報道指出，現時外國商會的調查顯示，投資者信心已經很低，而王仲何這位資深香港銀行家的出境禁令，將給中國海外商界帶來寒意。

報道又稱，叢林於2017年離開工商銀行加入華興資本，過去在兩家銀行的戰略合作伙伴關係中發揮重要作用。作為合作伙伴關係的一部分，工銀國際向華興資本提供了2億美元信貸額度，並以該行的質押股份為支持。叢林一年前曾被中證監傳喚進行「監管座談」，其後辭去華興資本證券部門的高級職務並被拘留。

報道提到，王仲何曾於9月13日在社交媒體發布帖子，表示自己正在前往中國青海省，指9月13日是他出生第一天，亦是人生的轉捩點，開始了前往內地西北部的旅程。

（綜合報道）

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