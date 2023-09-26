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國際金融

亞馬遜312億投資AI初創 追落後圖與對手競爭 助改善晶片技術

【明報專訊】美國電商巨擎亞馬遜（Amazon，美：AMZN）宣布，將向人工智能（AI）初創公司Anthropic投資最多達40億美元（約312億港元），圖與日益壯大的雲競爭對手就AI展開競爭。由於亞馬遜將在Anthropic持有少數股權，所以不會在Anthropic董事會取得席位。亞馬遜指，協議有助於改善其晶片技術和AI基礎設施。Anthropic成立只有兩年。

外電報道，作為交易的一部分，亞馬遜的員工和雲客戶，將可提早接觸Anthropic的技術，以便與自己的業務進行整合。Anthropic就承諾將大舉採用亞馬遜的雲端服務，包括使用從亞馬遜採購的大量自研晶片，來訓練其用於支援聊天機器人和其他應用程式的模型。除了獲得亞馬遜的運算能力外，Anthropic還將獲得資金注入，以協助其支付訓練和運行大規模人工智慧模式所需的巨額成本。

此外，Anthropic同意為亞馬遜自家的Trainium和Inferentia晶片開發技術。

Anthropic成立兩年

亞馬遜雲部門和Anthropic行政總裁接受外電聯合採訪時表示，立即到位投資金額將為12.5億美元，之後雙方都有權觸發亞馬遜提供的另外27.5億美元融資。

兩家公司拒絕透露亞馬遜將持有Anthropic多少股權，亦不願透露Anthropic的最新估值，而市場最近對Anthropic估值為超過40億美元。亞馬遜，由於在Anthropic只持有少數股權，所以不會在Anthropic董事會取得席位。

亞馬遜AWS執行長Adam Selipsky表示，協議有助於改善Anthropic的模型，也有助於改善亞馬遜的晶片技術和AI基礎設施。

總部位於舊金山的Anthropic，在2021年創立，致力於打造更安全的聊天機器人，用於執行總結、搜尋、回答問題和編碼等任務。公司的投資者包括Alphabet（美：GOOGL）旗下的谷歌，該公司向Anthropic投資了近4億美元；谷歌也是亞馬遜AWS雲端的競爭對手。

屬AWS雲業務最大筆投資

多家巨企近年都紛紛投資AI相關行業。今年1月，微軟（美：MSFT）向ChatGPT的創建者OpenAI，投資100億美元。谷歌亦大力發展其AI應用，市場分析指亞馬遜在這方面相較對手落後。若亞馬遜最終在Anthropic投資額增至40億美元，已是亞馬遜AWS雲業務相關最大筆的投資。

（綜合報道）

[國際金融]

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