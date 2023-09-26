旗下住宅採消毒門廊建蝴蝶園等

近年恒地在中環重點商業項目「The Henderson」及中環新海濱項目大賣ESG元素。于正人指出，其實該集團在住宅項目粉嶺北One Innovale內，在住宅大堂及會所設施均採用無接觸式設計，更使用了多項自主研發和創新的專利技術，包括「智能減菌電梯」及「淨化消毒門廊」。

同時，他們嘗試在項目內營建螢火蟲棲息地、蝴蝶園及室內水耕作業，並且找來瑪利諾中學生物科師生聯同專家分享。他不諱言，要構建前述種種元素，便要搞好項目的空氣及水質才成事，項目的價錢亦具競爭力，銷售也理想。

配備天氣樹及空氣檢測器

至於在重建項目，于正人謂，他們亦花了工夫。例如在紅磡的必嘉坊在總體規劃時採取全面綜合的策略，擴闊行人路至最少3.5米闊度，提高街區步行性及舒適性。在位於上環堅道的新盤CAINE HILL在平台配備了天氣樹及空氣質量檢測器收集天氣數據，透過智能家居系統為住戶提供環保健康生活建議。同時亦在西營盤藝里坊，找來藝術家粉飾項目周邊牆身。

另外，聯同博愛於元朗江夏圍興建過渡房屋，引入組裝合成（MIC）技術縮短營建時間。他說，恒地冀發展項目投入種種新元素，賦予住戶及住宅更多價值及更佳體驗。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）