恒生維持港今年經濟增長4%預測

料消費訪港旅遊撐下半年經濟

香港經濟在第二季按年增長1.5%，低於第一季的2.9%，報告解釋經濟放緩或與去年比較基數較高有關，去年同期經濟僅收縮1.2%，而經季節調整後按季收縮1.3%，為去年第三季以來首次出現收縮。恒生於報告表示，先前預計消費將會為今年經濟復蘇的主要動力，而第二季實際情况亦符合該行的預測，第二季私人消費開支按年升8.2%，按季則升3.9%。另外，報告指出，旅遊業復蘇對本地經濟產生積極作用，最新數據顯示，8月份訪港旅客人次接近410萬，回復至疫情前的84%，而服務出口增長亦強勁，季內服務輸出按年大增22.9%。

就業方面，報告指住宿服務業的就業人數，已從2020年底時約為疫情前水平的八成，升至今年第二季的85%以上，而餐飲服務業亦錄得相類似的升幅。報告亦發現，雖然整體就業人數與疫情前仍有一段距離，但就業市場的供需平衡已恢復到疫情前的水平，其比率在2020年第四季的低位0.14，回升至今年第二季的0.72。