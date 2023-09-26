股票分析師協會籲收單邊印花稅 引東盟中東內地公募基金投資港股

明報記者 陳偉燊

鄧聲興又稱，當局招徠更多家族辦公室後，有需要提供更多配套，吸引他們在港股市場投資，例如能否討論，設立閉環機制讓內地背景的家族辦公室到境外市場分散投資。至於在近年港股市場充斥財困的內房公司，以及內地不同行業公司來港上市不久即面對內地監管措施致引發波動，影響投資者胃納，鄧聲興認為，這是宏觀的問題，最終有需要兩地監管機構去探討，並引進內地具質素的企業過來上市。

因應內地最近出招致不少企業未能如期A股上市，鄧聲興認為可以探討，引進有融資需要的白酒及醫美行業股份，過來香港上市，吸引更多國際投資者過來。

探討引進白酒醫美行業港上市

今年至今香港欠缺新的SPAC申請上市。香港股票分析師協會SPAC委員會主席王幹文指出，這與美國SPAC市場注重市場化發展，大相逕庭。因此，他認為，要激活SPAC市場及香港國際融中心地位，有需要改變。以監管先行的情况下，當局可考慮讓SPAC上市集資額調降，例如由最少10億元，降至約7億元。

同時在SPAC發行權證方面，他建議讓持有人現金行使，減少日後合併標的公司純增發股份，攤薄股權。

可考慮降SPAC上市集資額

王幹文又稱，可以供SPAC公司與標的公司合併時，改為在公布交易後，擇機引進落實PIPE投資者給予融資，而非目前在公布交易前先找來PIPE投資者，藉此減少落實合併標的公司之阻力。因應當局推出SPAC機制及特專公司，業界反應欠佳，並出現具實力及背景公司申請經年，未能來港用SPAC上市，轉到美國上市的情况不斷發生。王幹文期望，當局宜改變並多聽業界意見，否則香港市場地位一定褪色。