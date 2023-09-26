港股失守18000 外資淨沽A股套80億

收市挫328點 60億北水淨流入

恒指昨早低開10點後跌幅逐步擴大，最多跌334點，收市報17,729點，跌328點或1.82%，跌穿10天線（17,952點）；國指收市跌132點或2.11%，報6130點；恒生科技指數收報3882點，跌108點或2.72%，失守250天線（3979點）。大市成交金額742億元，按日減少27.1%。

北水趁低入市，合計淨流入60.33億元，資金主要掃入三大指數ETF，盈富基金（2800）錄16.67億元淨流入，恒生中國企業（2828）及南方恒生科技（3033）亦分別錄得6.65億元及5.27億元；外資則沽售A股離場，南水北上合計淨流出80.39億元人民幣，是近一個月以來最多。

息口敏感重磅科網股普遍下跌，京東（9618）收市跌4.1%至115.4元；騰訊（0700）收市報304.4元，跌2.9%；美團（3690）亦跌近3%。內房股受恒大（3333）境外債重組或觸礁的消息拖累，龍湖（0960）跌6.47%，收報14.16元，是跌幅最大的藍籌；恒大跌21.8%至0.43元；碧桂園（2007）及融創中國（1918）亦分別跌7.7%及10.8%。

第一上海首席策略師葉尚志認為，恒指上周五大升400點，雖然成交增至1018億元，但仍未達至今年日均成交1105億元的標準，因此只屬於反彈。同時，由於美聯儲議息後，全球股市轉弱，令投資者避險情緒升溫，美匯指數升至3月以來高位，亦影響港股。他續稱，即使臨近季結基金有意「粉飾櫥窗」，但成交不足亦難以撐起大市，相信恒指如無法企穩18300點以上，將繼續呈尋底格局。