明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

匯豐本月兩度加存息 半年最高4.5厘 1個月拆息季結前逼5.3厘 個半月新高

【明報專訊】匯豐昨日上調港元定期存款利率，開戶門檻100萬元以上的高端戶口客戶，6個月定期的年利率為4.5厘，3個月定期年利率為4.3厘，起存金額為1萬元，為港元定存息最高的發鈔行。昨日定存息較上周增加0.3厘，為繼本月8日以來再次上調港元存息。大行資金充裕，但仍為6個月定期提供高息，分析認為美息維持高位時間較預期長，明年上半年減息存有不確定性，銀行或先鎖定資金成本至明年首季。

明報記者 歐陽偉昉

匯豐不設開戶門檻的其他客戶，6個月和3個月港元新資金定期利率，亦較上周上升0.3厘，分別至4.3厘和4.1厘，客戶需透過網上理財或流動理財開立。不過，昨日亦有定存息較高的中小銀行調低年利率，建行亞洲起存門檻為100萬元的新資金港元定期，1個月至3個月的年利率較上周五下調0.1厘至4.7厘，6個月和12個月則維持4.2厘。

分析：美續高息 銀行鎖定成本

過去銀行的3個月定期利率大多高於6個月，不過目前除匯豐以外，其他發鈔行和富邦、大新（2356）、工銀亞洲等多間中小銀行，6個月定期息率已高於3個月定期，為定期息最高的期限。星展香港經濟師謝家曦表示，目前市場預期美息將在高位持續更長時間，即使至明年底利率預期將會下降，但未能確定明年上半年會否開始減息，因此認為銀行先將資金成本鎖定至明年3月再作觀望。

本周臨近季結，加上周四（28日）綠債認購截止鎖定資金，抽緊市場資金，昨日金管局貼現窗拆出13.9億元流動資金，金額為3周以來最多。昨日港元拆息全線向上，隔夜拆息昨報5.757厘，較上周五急升67點子（1厘等於100點子），高於金管局用於貼現窗的基本利率5.75厘，創逾17年以來新高，1周拆息亦抽升47點子至5.794厘，創近16年新高。

與按揭相關的1個月拆息，昨升6點子至5.291厘的1個半月新高。謝家曦表示，本季季結加上中秋和國慶長假期，增加銀行對資金需求。不過經濟和股市偏弱，港元借貸需求不強，季結過後銀行拆息將會回落，預期及後拆息會回到4厘至5厘水平，至今年底年結。

恒生：港高息或不利資產市場

恒生銀行（0011）報告則指，本港高利率環境或持續一段時間，美國加息導致本地利率上升，今年大部分時間拆息呈上升趨勢。除非聯儲局轉向減息，否則本地利率可能維持於高位，或為企業投資及資產市場帶來壓力 。

相關字詞﹕存款利率 資金成本 定期存款 拆息 匯豐 金管局

上 / 下一篇新聞

專才公司客搶盤 豪宅租金速升7% 整體租金連升6個月 全年看漲一成
專才公司客搶盤 豪宅租金速升7% 整體租金連升6個月 全年看漲一成
多個逾千伙新盤入伙 每月屢破百宗租賃
多個逾千伙新盤入伙 每月屢破百宗租賃
破欠基金2.3億購觀塘絲寶大廈全層
破欠基金2.3億購觀塘絲寶大廈全層
戴德梁行：人幣貶值 內地本港消費形式改變
戴德梁行：人幣貶值 內地本港消費形式改變
VICTORIA COAST 中秋推3伙招標
VICTORIA COAST 中秋推3伙招標
分析：可先存3個月 等美再加息才續長期
分析：可先存3個月 等美再加息才續長期
港股失守18000 外資淨沽A股套80億
港股失守18000 外資淨沽A股套80億
市場質疑恒大是否早知無資格發新債
市場質疑恒大是否早知無資格發新債
途虎養車暗盤潛水 樂艙首日跌0.6%
途虎養車暗盤潛水 樂艙首日跌0.6%
股票分析師協會籲收單邊印花稅 引東盟中東內地公募基金投資港股
股票分析師協會籲收單邊印花稅 引東盟中東內地公募基金投資港股
GEM指數高位挫99% 近3年未見IPO
GEM指數高位挫99% 近3年未見IPO
恒生維持港今年經濟增長4%預測
恒生維持港今年經濟增長4%預測
永明金融：內地訪客業務佔比升至三成
永明金融：內地訪客業務佔比升至三成
鄧成波曾任董事公司 遭戴德梁行追討790萬
鄧成波曾任董事公司 遭戴德梁行追討790萬
恒地：不融入ESG難吸租客
恒地：不融入ESG難吸租客
旗下住宅採消毒門廊建蝴蝶園等
旗下住宅採消毒門廊建蝴蝶園等
亞馬遜312億投資AI初創 追落後圖與對手競爭 助改善晶片技術
亞馬遜312億投資AI初創 追落後圖與對手競爭 助改善晶片技術
英媒：野村中國投行主席被禁離華
英媒：野村中國投行主席被禁離華
德10年政府債息12年高 歐元跌至1.06半年低位
德10年政府債息12年高 歐元跌至1.06半年低位
張兆聰：商品股強勢 吼兗煤澳大利亞
張兆聰：商品股強勢 吼兗煤澳大利亞
港元定存高息精選
港元定存高息精選
何民傑：夜繽紛不如好客運動
何民傑：夜繽紛不如好客運動
葉仕偉：政府打擊JPEX 匡正業界發展
葉仕偉：政府打擊JPEX 匡正業界發展
劉宇亮：長假期北水暫停 港股成交料淡
劉宇亮：長假期北水暫停 港股成交料淡
袁啓亮：情感經濟對品牌五大啟示（三之二）
袁啓亮：情感經濟對品牌五大啟示（三之二）
降政治風險兼省關稅 蘋果擬增印代工訂單額近5倍
降政治風險兼省關稅 蘋果擬增印代工訂單額近5倍
技術取勝：電能反彈受制50天線
技術取勝：電能反彈受制50天線
劉思明：出行消費股受壓重 醫藥動力較佳
劉思明：出行消費股受壓重 醫藥動力較佳
周顯：政府將全力查JPEX
周顯：政府將全力查JPEX
湯文亮：樓花九成按保是撤辣先兆
湯文亮：樓花九成按保是撤辣先兆