專才公司客搶盤 豪宅租金速升7% 整體租金連升6個月 全年看漲一成

明報記者 林可為、甘潔瑩

加息陰霾下，近期樓市交投吹淡風，樓價持續下跌的同時，私宅租金卻持續處升軌。差估署數據顯示，今年2月至7月私宅租金指數連升6個月、累升5.53%。若按單位面積分類，A類（實用431方呎以下）期內升5.04%；B類（實用431至752方呎）升6.07%；C類（實用753至1075方呎）升5.63%；D類升7.33%；E類（實用1722方呎以上）升5.81%。

近月屢現公司客10萬租豪宅

換言之，D類、B類單位的租金升幅最為標青，而今次私宅租務狂潮下，市場不乏月租10萬元或以上的大額租務成交，租客則屬公司客，其中地監局前主席陳韻雲旗下The V Group持有的港島半山CASTLE ONE BY V，當中一個實用面積1157方呎3房複式連天台特色戶，早前以約11.8萬元租出、實用呎租102元，由外籍公司客租住，創項目呎租新高。新界豪宅亦不乏大額租務成交，沙田九肚豪宅澐灃第2座中層，實用面積2179方呎4房連雙套房複式戶，以11.38萬元租出、實用呎租52元，租客為大埔科學園的公司客。

業界料短期樓價仍受加息影響

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，加息陰霾下，現時不少準買家在沽樓後都抱觀望態度，暫時轉買為租；加上高才通計劃，以及經濟復常效應下，中型至大型單位成為公司客主要租賃對象，造就此類單位的租金升幅跑贏大市。他續稱，租金上揚可刺激投資客入市，即使未必能在現况下帶動樓價同步上升，但至少可減慢樓價跌勢，長遠可對樓價有支持作用。陳指出，差估署最快本周公布的8月份數據，仍將反映7至8月暑期旺季，料按月升幅擴大至1.5%，更勝7月錄得的1.05%升幅，意味租金將連升7個月、累升近7%，打破2018年累升9個月達5.56%紀錄，料全年租金累積升幅達8%至10%。

中大經濟系副教授莊太量指，根據過往觀察，若樓價先跌，租金約在2至3個月後下調，惟樓價今年4、5月起開始下跌，但租金一直上升，料是因為全面通關後，有不少內地人到港，帶動租務需求和租金上升。他認為，本港經濟數據理想、失業率僅2.8%，預計十．一黃金周後，將有更多內地專才到港，令私宅租金難以回落。

（租樓狂潮系列二）

[香港地產]