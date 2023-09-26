明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

專才公司客搶盤 豪宅租金速升7% 整體租金連升6個月 全年看漲一成

【明報專訊】雖然經濟復蘇不似預期，但據差餉物業估價署數據顯示，今年首7月私宅租金指數相對去年底升4.4%，跑贏同期私宅售價指數升2.6%，其中今年2月至7月租金指數更連升6個月、累升5.53%，期內D類單位（實用1076至1721方呎）升7.33%，明顯跑贏大市（見表）。分析指，在專才和公司客帶動下，加上部分港人對後市觀望，寧願轉買為租，料差估署最快本周公布的8月份數據，整體私宅租金指數按月升幅可擴大至1.5%，意味指數將連升7個月、累升近7%，打破2018年2月至10月累升5.56%的紀錄，料全年租金累積升幅達8%至10%。

明報記者 林可為、甘潔瑩

加息陰霾下，近期樓市交投吹淡風，樓價持續下跌的同時，私宅租金卻持續處升軌。差估署數據顯示，今年2月至7月私宅租金指數連升6個月、累升5.53%。若按單位面積分類，A類（實用431方呎以下）期內升5.04%；B類（實用431至752方呎）升6.07%；C類（實用753至1075方呎）升5.63%；D類升7.33%；E類（實用1722方呎以上）升5.81%。

近月屢現公司客10萬租豪宅

換言之，D類、B類單位的租金升幅最為標青，而今次私宅租務狂潮下，市場不乏月租10萬元或以上的大額租務成交，租客則屬公司客，其中地監局前主席陳韻雲旗下The V Group持有的港島半山CASTLE ONE BY V，當中一個實用面積1157方呎3房複式連天台特色戶，早前以約11.8萬元租出、實用呎租102元，由外籍公司客租住，創項目呎租新高。新界豪宅亦不乏大額租務成交，沙田九肚豪宅澐灃第2座中層，實用面積2179方呎4房連雙套房複式戶，以11.38萬元租出、實用呎租52元，租客為大埔科學園的公司客。

業界料短期樓價仍受加息影響

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，加息陰霾下，現時不少準買家在沽樓後都抱觀望態度，暫時轉買為租；加上高才通計劃，以及經濟復常效應下，中型至大型單位成為公司客主要租賃對象，造就此類單位的租金升幅跑贏大市。他續稱，租金上揚可刺激投資客入市，即使未必能在現况下帶動樓價同步上升，但至少可減慢樓價跌勢，長遠可對樓價有支持作用。陳指出，差估署最快本周公布的8月份數據，仍將反映7至8月暑期旺季，料按月升幅擴大至1.5%，更勝7月錄得的1.05%升幅，意味租金將連升7個月、累升近7%，打破2018年累升9個月達5.56%紀錄，料全年租金累積升幅達8%至10%。

中大經濟系副教授莊太量指，根據過往觀察，若樓價先跌，租金約在2至3個月後下調，惟樓價今年4、5月起開始下跌，但租金一直上升，料是因為全面通關後，有不少內地人到港，帶動租務需求和租金上升。他認為，本港經濟數據理想、失業率僅2.8%，預計十．一黃金周後，將有更多內地專才到港，令私宅租金難以回落。

（租樓狂潮系列二）

[香港地產]

相關字詞﹕高才通 公司客 租樓狂潮 復蘇不似預期 澐灃 差餉物業估價署

上 / 下一篇新聞

多個逾千伙新盤入伙 每月屢破百宗租賃
多個逾千伙新盤入伙 每月屢破百宗租賃
破欠基金2.3億購觀塘絲寶大廈全層
破欠基金2.3億購觀塘絲寶大廈全層
戴德梁行：人幣貶值 內地本港消費形式改變
戴德梁行：人幣貶值 內地本港消費形式改變
VICTORIA COAST 中秋推3伙招標
VICTORIA COAST 中秋推3伙招標
匯豐本月兩度加存息 半年最高4.5厘 1個月拆息季結前逼5.3厘 個半月新高
匯豐本月兩度加存息 半年最高4.5厘 1個月拆息季結前逼5.3厘 個半月新高
分析：可先存3個月 等美再加息才續長期
分析：可先存3個月 等美再加息才續長期
港股失守18000 外資淨沽A股套80億
港股失守18000 外資淨沽A股套80億
市場質疑恒大是否早知無資格發新債
市場質疑恒大是否早知無資格發新債
途虎養車暗盤潛水 樂艙首日跌0.6%
途虎養車暗盤潛水 樂艙首日跌0.6%
股票分析師協會籲收單邊印花稅 引東盟中東內地公募基金投資港股
股票分析師協會籲收單邊印花稅 引東盟中東內地公募基金投資港股
GEM指數高位挫99% 近3年未見IPO
GEM指數高位挫99% 近3年未見IPO
恒生維持港今年經濟增長4%預測
恒生維持港今年經濟增長4%預測
永明金融：內地訪客業務佔比升至三成
永明金融：內地訪客業務佔比升至三成
鄧成波曾任董事公司 遭戴德梁行追討790萬
鄧成波曾任董事公司 遭戴德梁行追討790萬
恒地：不融入ESG難吸租客
恒地：不融入ESG難吸租客
旗下住宅採消毒門廊建蝴蝶園等
旗下住宅採消毒門廊建蝴蝶園等
亞馬遜312億投資AI初創 追落後圖與對手競爭 助改善晶片技術
亞馬遜312億投資AI初創 追落後圖與對手競爭 助改善晶片技術
英媒：野村中國投行主席被禁離華
英媒：野村中國投行主席被禁離華
德10年政府債息12年高 歐元跌至1.06半年低位
德10年政府債息12年高 歐元跌至1.06半年低位
張兆聰：商品股強勢 吼兗煤澳大利亞
張兆聰：商品股強勢 吼兗煤澳大利亞
港元定存高息精選
港元定存高息精選
何民傑：夜繽紛不如好客運動
何民傑：夜繽紛不如好客運動
葉仕偉：政府打擊JPEX 匡正業界發展
葉仕偉：政府打擊JPEX 匡正業界發展
劉宇亮：長假期北水暫停 港股成交料淡
劉宇亮：長假期北水暫停 港股成交料淡
袁啓亮：情感經濟對品牌五大啟示（三之二）
袁啓亮：情感經濟對品牌五大啟示（三之二）
降政治風險兼省關稅 蘋果擬增印代工訂單額近5倍
降政治風險兼省關稅 蘋果擬增印代工訂單額近5倍
技術取勝：電能反彈受制50天線
技術取勝：電能反彈受制50天線
劉思明：出行消費股受壓重 醫藥動力較佳
劉思明：出行消費股受壓重 醫藥動力較佳
周顯：政府將全力查JPEX
周顯：政府將全力查JPEX
湯文亮：樓花九成按保是撤辣先兆
湯文亮：樓花九成按保是撤辣先兆