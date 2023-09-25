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經濟
龍彩霞 退休綢繆

財富管理

醫療費恐急升 港人退而不休

【明報專訊】打工仔普遍擔心退休後生活開支，匯豐最新發布的首份《生活質素報告》指出，出於經濟原因，逾七成香港人預計退休後會繼續工作。試想於退休後，一些開支如服裝費、應酬開支或會減少，但基本開支卻不可避免，同時有句民間智慧稱「年紀大，機器壞」，屆時醫療開支會倍增。當預早計劃退休儲備時，要在醫療開支上早作準備。

明報記者 龍彩霞

退休生活費大致分為基本恒常開支、一次性開支及理想生活開支三大類。基本開支是每月不可或缺的恒常支出，在香港，供樓/租屋通常佔開支最大比重。居於已供滿的自置物業及須租樓居住的退休人士，兩者的基本開支差距甚大。除住屋外，其他基本開支還包括膳食費、物業管理費和水電煤等。

宜盡早檢視醫保 揀合適保障

隨着年齡增長，不少長者患有多種慢性病如高血壓、心血管疾病和糖尿病，若一旦患上急病，為盡快取得醫療意見及進行手術，不少長者會選擇私家醫生或私營醫院的服務，令醫療開支大增。此外，添置醫療配備如輪椅和助聽器，同樣開支不菲。所以，盡早檢視醫保需要和選擇合適的保障，可減輕及控制退休後的醫療開支。以永明人壽發表報告指，一些常見手術如置換膝關節和摘除白內障，私院收費介乎11至16萬元，後者亦由萬多至數萬元不等。對於沒有醫保及退休儲蓄有限的長者，實難負擔如此高昂費用，只能輪候公立醫院做手術，但輪候時間冗長，置換膝關節一般要等約5至7年，摘除白內障亦一般需輪候3年。

一次性開支就是突發支出，例如家居裝修、大廈維修，以至因急病想盡快獲得治療而入住私家醫院，若無預留足夠應急錢，可能令人不知所措。一些塑造理想生活開支，包括娛樂消遣、添置衣履、購買健康產品及器材、定期身體檢查、出外用膳和出國旅遊等等，於必要時可因應財務狀况增刪。

調查：港生活質素68分 低於全球平均

匯豐《生活質素報告》訪問了包括香港在內的9個市場不同世代富裕人士對身體、心理和財務健康3方面的看法，以了解對他們如何定義良好的生活質素。香港的生活質素總分為68分（滿分100分），低於全球平均分（75分）。報告內的生活質素指數由身體健康、心理健康和財務健康3項關鍵指標組成，三者關係密不可分。調查發現，認為自己身體或財務健康的人，在心理健康方面得分傾向高於平均水平。該調查亦全面剖析受訪者在維持未來生活質素方面的財務目標、生活決策和期望。

該調查亦深入探討香港人在退休方面的準備。香港受訪者平均希望在60歲退休，不過，多數受訪者亦指他們準備在退休後繼續工作。談到退休後的生活，香港人關心的最主要問題包括身體狀况轉差、通脹和醫療成本上升。當中，香港受訪者對醫療成本的擔憂為受訪市場當中最高。另外，為了應付退休生活，香港受訪者指他們主要依靠個人儲蓄，其次為投資收入和退休儲蓄計劃（強積金）。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示：「退休後的憂慮，諸如生活成本和醫療負擔，皆反映個人化及全面財富規劃的重要性。我們不僅為客戶實現財務獨立出一分力，更為他們踏入包括退休等人生不同階段時，實踐他們的財富抱負。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[龍彩霞 退休綢繆]

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